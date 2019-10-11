В селе Усть-Уркима Тындинского района ключи от новых домов получат 28 человек

В ноябре в селе Усть-Уркима Тындинского района Приамурья 28 человек получат ключи от новых домов. Стройплощадки, а также школу и ФАП населенного пункта посетил губернатор региона Василий Орлов.

Дома планируется приобрести по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда в зоне Байкало-Амурской магистрали. Сейчас возводится 4 дома, три из которых двухквартирные, один рассчитан на одну семью. Все дома из бруса. Общая площадь домов – более 320 квадратных метров, стоимость – более 14,7 миллиона рублей. Сейчас семь семей проживают в аварийных домах 70-х годов постройки.

Глава региона ответил на вопросы жителей на встрече в зале администрации населенного пункта. Вместе с ним в северное село прилетели главный федеральный инспектор по Амурской области Игорь Шипов, министр ЖКХ области Сергей Гордеев, начальник управления по обращению граждан Ольга Довлатбекова, начальник государственной жилищной инспекции Сергей Молин.

Как сообщает пресс-служба правительства Амурской области, Усть-Уркима – одно из трех сел, входящих в перечень мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации. Губернатор посетил село впервые. Сейчас здесь проживает 313 человек, из которых 220 представителей малочисленных народов Севера, в том числе 76 детей. На территории села Усть-Уркима располагаются две родовые общины и две территориально-соседские общины эвенков.

На встрече с главой области жители поселка задавали вопрос о строительстве сельского клуба. После того как в 1984 году клуб сгорел, люди проводят массовые мероприятия в зале сельской администрации. Более 35 лет селяне ждут строительства учреждения культуры.

«Возведение клуба запланировано по нацпроекту "Культура" с 2021 года, стоимость объекта составляет 53 миллиона рублей. Уже разработана проектная документация, к 1 декабря она должна пройти экспертизу», – рассказала министр культуры и архивного дела Надежда Доргунова.

Еще одним вопросом стало отсутствие сотовой связи. В селе Усть-Уркима имеется интернет с возможностью звонков через Wi-Fi при условии приобретения необходимого оборудования стоимостью 8 000 рублей. Минимальная ежемесячная абонентская плата составляет 1 900 рублей. Проект по совершению телефонных звонков через интернет заработал с октября 2018 года. Но подключено всего 25 абонентов, большей части населения села Усть-Уркима данная связь недоступна из-за высокой стоимости.

Василий Орлов поручил управлению информатизации проработать возможность снижения стоимости абонентской платы.

«Вопросам коренных малочисленных народов Севера мы уделяем особое внимание», – подчеркнул глава региона.

Сами жители радеют за свое село и стараются сделать жизнь на севере области лучше и комфортнее. В нынешнем году проект реконструкции местной площади вошел в список победителей конкурсного отбора на получение субсидии на развитие территорий. Стоимость проекта превысила 1,3 миллиона рублей, 82 тысячи рублей из которых – средства, перечисленные самими жителями села.

Площадка больше 500 квадратных метров вымощена плиткой, установлены кованые скамейки и урны.

Преобразившаяся площадка в центре села является местом, где проводятся массовые мероприятия на открытом воздухе.

Фото: amurobl.ru