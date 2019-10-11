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11октября
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сегодня, 10:00 6

Благовещенцы устроили социальный эксперимент с похищением детей (видео)

Благовещенцы устроили социальный эксперимент с похищением детей (видео)

Председатель молодежного правительства Амурской области, общественница Екатерина Баликоева провела в Благовещенске социальный эксперимент с похищением детей. «Злоумышленники», которыми на короткое время стали волонтеры ПСО «Амур», различными уловками пытались увести несовершеннолетних.

Сколько детей попалось на уловки «мошенников», смотрите в видео.

Эксперимент устроили в Первомайском парке, в нем участвовали шесть семей с детьми от 4 до 8 лет. На время испытания родители специально оставляли своих детей одних в парке, а в это время поисковики в образе незнакомцев подходили к несовершеннолетним и пытались с ними заговорить. Чтобы заинтересовать детей, «преступники» держали в руках котенка, которого предлагали погладить и покормить. В итоге обмануть удалось не только малышей 4 лет, но и 7-летнего ребенка.

Организаторы надеются, что этот эксперимент заставит родителей еще раз напомнить своему ребенку правила общения с незнакомцами. Волонтеры поисково-спасательного отряда «Амур» советуют наставлять малышей уже с трех лет.

Как писало Амур.инфо, в Амурской области без вести пропавшими с 1994 года числятся 7 детей, в России – больше 13 тысяч несоввершеннолетних.

Один из последних случаев произошел 9 октября в Саратове. Девятилетняя девочка ушла рано утром из дома в школу и пропала. Позже ребенка нашли мертвым.

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#дети #жизнь #происшествия

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Комментарии
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  • Деков

    Деков
    43 минуты назад

    такой стресс детям устроили

  • В мире животных

    В мире животных
    40 минут назад

    Ждем новых интересных экспериментов от молодежного правительства Амурской области, надеемся с изнасилованием и расчлененкой.

  • V.M.

    V.M.
    36 минут назад

    Я против таких социальных экспериментов не только с похищением ,

    но и вообще с участием детей. Идите в школы, проводите классные часы,

    помогайте учителям.

  • Есть мнение полагать...

    Есть мнение полагать...
    34 минуты назад

    Это называется, словили хайп. Пропиарились на тяжелой теме. Идиоты

  • ДКВР

    ДКВР
    24 минуты назад

    вляпать попытку похищения несовершинолетьнего за такое. А то так потом каждый извращениц сможит сказать что он экспиремент проводил.

  • Landyush

    Landyush
    24 минуты назад

    V.M.

    Я против таких социальных экспериментов не только с похищением ,

    но и вообще с участием детей. Идите в школы, проводите классные часы,

    помогайте учителям.



    В чем плох эксперимент? Он проводился под присмотром и контролем родителей, спасателей и т.д. Можно много и долго говорить на эту тему в классах, в детских садах, еще где угодно, рассказывать истории. Но ребенок может это послушать, а в жизни, когда реальная угроза будет, растеряться!! Увидели котенка, и все! обо всех правилах забыли! Поэтому, очень хорошо. что на реальном примере показали и детям и взрослым, как это бывает и что с этим делать! И родители САМИ увидели, как ведет себя ребенок. когда один!!

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