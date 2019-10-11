Благовещенцы устроили социальный эксперимент с похищением детей (видео)

Председатель молодежного правительства Амурской области, общественница Екатерина Баликоева провела в Благовещенске социальный эксперимент с похищением детей. «Злоумышленники», которыми на короткое время стали волонтеры ПСО «Амур», различными уловками пытались увести несовершеннолетних.

Сколько детей попалось на уловки «мошенников», смотрите в видео.

Эксперимент устроили в Первомайском парке, в нем участвовали шесть семей с детьми от 4 до 8 лет. На время испытания родители специально оставляли своих детей одних в парке, а в это время поисковики в образе незнакомцев подходили к несовершеннолетним и пытались с ними заговорить. Чтобы заинтересовать детей, «преступники» держали в руках котенка, которого предлагали погладить и покормить. В итоге обмануть удалось не только малышей 4 лет, но и 7-летнего ребенка.

Организаторы надеются, что этот эксперимент заставит родителей еще раз напомнить своему ребенку правила общения с незнакомцами. Волонтеры поисково-спасательного отряда «Амур» советуют наставлять малышей уже с трех лет.

Как писало Амур.инфо, в Амурской области без вести пропавшими с 1994 года числятся 7 детей, в России – больше 13 тысяч несоввершеннолетних.

Один из последних случаев произошел 9 октября в Саратове. Девятилетняя девочка ушла рано утром из дома в школу и пропала. Позже ребенка нашли мертвым.