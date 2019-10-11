В Зее полиция проводит проверку распространения снюса в школах

В Зее родители школьника обнаружили в его вещах баночку с неизвестным веществом. Оказалось, что это жевательная смесь, содержащая никотин, который может вызывать привыкание. Полицейские начали проверку.

В редакцию газеты «Зейские вести сегодня» обратилась горожанка, которая рассказала, что ее подруга обнаружила у сына-семиклассника баночки с неизвестным веществом. Их принимали за жевательную резинку и леденцы, пока однажды не заметили, что мальчик, отправляясь на встречу с друзьями, каждый раз берет одну из них с собой. Это несколько насторожило мать, и она взяла баночку, чтобы рассмотреть ее поближе. Сын тут же забеспокоился, уверяя, что это вещь чужая, а у него она находится временно. Почувствовав неладное, женщина открыла банку и увидела внутри нечто непонятное, не похожее ни на леденцы, ни на жвачку. Уже вместе родители выяснили, что же было внутри. В интернете они прочитали, что в злополучных баночках была жевательная смесь.

В конце концов сын признался родителям, что употребляет жевательную смесь – подобие снюса, это жевательный бездымный табак. Он слегка кружит голову, таким образом вызывая эффект, как от выкуренной сигареты. Семиклассник признался, что смесь продают старшеклассники в школьном туалете. «Сперва дают попробовать бесплатно, объясняют способ применения, заверяя, что это, как жвачка, только прикольно. Из любопытства мальчик попробовал: сначала было непонятно, а потом даже понравилось. Ведь если курить – родители спалят, а тут эффект от никотина есть, а запаха нет. Стоимость одной пластинки – 50 рублей, "второсорт" (бывшая в употреблении) – 30 рублей», – пишет издание.

По словам подростка, употребляют жевательную смесь не только в его школе. Это увлечение присуще многим зейским ребятам. Старшеклассники распространяют смесь уже давно, кто-то заказывает товар в Благовещенске, и бандероль приходит по почте, а кто-то приобретает через интернет.

Родители считают, что нужно бить во все колокола и необходимо рассказать взрослым, чтобы они были более бдительными.

Тем временем в полицию Зеи позвонил учитель одной из школ города. Обнаружив баночку с жевательной смесью, педагог сообщила в полицию, что несовершеннолетние могли употреблять вредное вещество. По сообщению старшего оперуполномоченного отделения по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Зейский» Бориса Фурцева, в настоящее время правоохранительные органы ведут проверку по данному факту. «Одно могу сказать: данное вещество не является наркотиком, и его не изымали у детей. Факта наркотического опьянения подростков не было, не зафиксировано и передозировки жевательной смесью. Более подробные результаты и решение будут известны по окончании проверки», – пояснил Фурцев.

Как сообщает «Зейские вести сегодня», в России в 2015 года были введены штрафы за продажу жевательного табака. После установления запрета снюс стали ввозить и продавать под видом жевательного табачного изделия. «Любой продукт, содержащий в своем составе никотин, вызывает привыкание. Даже жевательные смеси, в которых нет табачного листа, опасны для несформировавшегося организма и поэтому строго запрещены к употреблению детям до 18 лет», – подчеркивает издание.