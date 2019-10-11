Главная икона храма Вооруженных сил РФ прибудет в Приамурье

23 октября в Белогорск, в храм иконы Божией Матери «Скоропослушница», прибудет икона возводимого в Москве Главного храма Вооруженных сил Российской Федерации – «Спас Нерукотворный». Средства на ее создание пожертвовал президент страны Владимир Путин.

Образ «Спас Нерукотворный» – это каноническое изображение лика Иисуса Христа, по преданию, отпечатавшееся на ткани, которой вытер свое лицо спаситель, пишет «Благинформ».

Лик Христа окружают образы Пречистой Божией Матери Казанской, Владимирской, Смоленской и Тихвинской, размещенные на художественных рельефах, посвященных знаковым событиям в истории российского государства, а также образы архангела Михаила и святых покровителей родов войск: Федора Ушакова, княгини Ольги, Николая Чудотворца, Александра Невского, Андрея Первозванного, святой великомученицы Варвары, пророка Илии и князя Владимира.

С апреля этого года уникальная икона путешествует по воинским частям и храмам России. Ее путь начался в городе-герое Севастополе, а закончится в Москве, в Главном храме Вооруженных сил, в 75-ю годовщину Великой Победы.

По воздуху, по воде и по земле святыня в течение года преодолеет более 57 тысяч километров. Она побывает более чем в 120 городах, 150 храмах, 300 соединениях и воинских частях.