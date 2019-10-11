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11октября
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Главная икона храма Вооруженных сил РФ прибудет в Приамурье

Главная икона храма Вооруженных сил РФ прибудет в Приамурье
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

23 октября в Белогорск, в храм иконы Божией Матери «Скоропослушница», прибудет икона возводимого в Москве Главного храма Вооруженных сил Российской Федерации – «Спас Нерукотворный». Средства на ее создание пожертвовал президент страны Владимир Путин.

Образ «Спас Нерукотворный» – это каноническое изображение лика Иисуса Христа, по преданию, отпечатавшееся на ткани, которой вытер свое лицо спаситель, пишет «Благинформ».

Лик Христа окружают образы Пречистой Божией Матери Казанской, Владимирской, Смоленской и Тихвинской, размещенные на художественных рельефах, посвященных знаковым событиям в истории российского государства, а также образы архангела Михаила и святых покровителей родов войск: Федора Ушакова, княгини Ольги, Николая Чудотворца, Александра Невского, Андрея Первозванного, святой великомученицы Варвары, пророка Илии и князя Владимира.

С апреля этого года уникальная икона путешествует по воинским частям и храмам России. Ее путь начался в городе-герое Севастополе, а закончится в Москве, в Главном храме Вооруженных сил, в 75-ю годовщину Великой Победы.

По воздуху, по воде и по земле святыня в течение года преодолеет более 57 тысяч километров. Она побывает более чем в 120 городах, 150 храмах, 300 соединениях и воинских частях.

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#религия

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Комментарии
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  • full

    full
    1 час назад

    Воины всех времен и народов всегда были и остаются язычниками. Чего там лепите, православные?

  • Алиса65

    Алиса65
    1 час назад

    Сообщили бы такую новость при СССР, вот было бы смеху...

  • Oldlord

    Oldlord
    37 минут назад

    Алиса65

    Сообщили бы такую новость при СССР, вот было бы смеху...



    Да и сейчас народ веселится! )))



    Во главе Вооружённых сил РФ до сих пор все бывшие атеисты-коммунисты.



    Переобулись ради чего?



  • ay

    ay
    24 минуты назад



    Во главе Вооружённых сил РФ до сих пор все бывшие атеисты-коммунисты.



    Ключевое слово "бывшие". При Советах, небось, заявляли: "Я? В Боха? Да ни в жисть! Я честный комсомолец, партеец! Не карьерист!"

  • Oldlord

    Oldlord
    20 минут назад

    ay



    Во главе Вооружённых сил РФ до сих пор все бывшие атеисты-коммунисты.



    Ключевое слово "бывшие". При Советах, небось, заявляли: "Я? В Боха? Да ни в жисть! Я честный комсомолец, партеец! Не карьерист!"



    Вот и я о том же.



    ~~Предавший раз, предаст и дважды!

    Закон судьбы, увы таков!

    И коль судьба, сведёт вас вновь однажды,

    Не стройте замки из песков.

    Их ветер времени разрушит,

    Не прилагая лишних сил.

    Не открывай перед таким вновь душу!

    Не слушай, что бы он не говорил!

    Не верь таким и не надейся,

    На массу лживых, разных слов.

    Предавший раз, предаст и дважды!

    Закон судьбы, всегда суров. ©



  • В мире животных

    В мире животных
    9 минут назад

    Очень жду, чтобы возвели еще и Главный храм Росгвардии. Там можно хранить и мощи, такие как плечо святого омоновца и украсить стены фреской " "Искушение росгвардейца пластиковым стаканчиком".

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