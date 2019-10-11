С первым снегом, Благовещенск: горожане делятся фото и видео снежных осадков

Обновлено: 10:25



В Благовещенске на фоне понижения температуры воздуха выпал небольшой снег. Как отмечают горожане, снежные осадки – первые в областном центре в этом осенне-зимнем сезоне.

Люди начали делиться соответствующими фото и видео. «С первым снегом, Благовещенск!» – говорит мужчина в одном из роликов.

Снег был и в других населенных пунктах Амурской области. Судя по фото, поступившим в редакцию ИА «Амур.инфо», припорошило города Белогорск и Завитинск.

В Амурском гидрометцентре агентству прокомментировали, что в ночь на 11 октября в Благовещенске выпало 0,4 миллиметра осадков. Снег шел в большинстве южных районов – выпало до 0,3 миллиметра. Кроме того, осадки были в Сковородинском, Зейском, Селемджинском районах – до 0,7 миллиметра.