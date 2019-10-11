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11октября
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В тюменской школе учитель кричал матом и хватал детей на уроке (видео)

В тюменской школе учитель кричал матом и хватал детей на уроке (видео)
Фото: Скриншот видео

В школе № 2 поселка Боровский Тюменской области произошел скандал. Девятиклассники сняли на видео, как их учитель ОБЖ Виктор Садлинский нецензурно кричит, дергает учеников за руки и хватает за шею. Известно, что педагог работает в учреждении недавно.

«Что я сделал-то? – говорит подросток. – Да ничего, блин, – отвечает учитель. «Кто из нас особенный, ты особенный, что ли? Ты особенный? Вы дебилы, что ли? Не получали давно? Ты чего смотришь? Смешно, что ли? Дебилы, блин. Не бил вас никто давно. Я буду, понятно? Утырки, нашлись умники», – вышел из себя преподаватель, хватая за шею и дергая за руки девятиклассников.

Ролик, который сняли дети на уроке, быстро распространился в социальных сетях и вызвал бурю обсуждений. Одни интернет-пользователи сошлись во мнении, что поведение учителя — это результат провокаций сложных подростков. Другие уверены, что как бы то ни было преподаватель не имеет права так себя вести, пишет тюменское издание «72.ру».

Позже стало известно, что поведение учителя проверяли силовики. А затем представители образования заявили об увольнении педагога. Управление образования Тюменского района опубликовало официальный комментарий, в котором выразило глубокое возмущение поведением учителя ОБЖ.

«Это недопустимо для педагога. На данный момент проводится всестороннее расследование инцидента. Решение будет принято после. С детьми, оказавшимися вовлеченными в произошедшее, будет работать педагог-психолог. Учитель ОБЖ отстранен от работы на время расследования», — сообщили в пресс-службе управления.

Ученики этой школы рассказали, что класс, запечатленный на видео, не отличается хорошим поведением, а к самому учителю у них нет претензий. «Виктор Эдуардович – очень позитивный и добрый учитель. У нас на уроках он ни разу не повышал голос. О его нервных срывах я не слышал. С этим учителем мы на уроках всегда находили общие темы и всегда разговаривали по теме. Очень жалко будет, если его уволят из-за случившегося», – рассказывает один из учащихся.

Это уже не первый скандал, который произошел в боровской школе. Ранее там подрались шестиклассницы, которых разогнала местная жительница, пишет издание.

Видео: «72.ру».

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#школа

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Комментарии
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  • Деков

    Деков
    1 час назад

    довели ироды

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Думаю, учитель ОБЖ не часто бывает профессиональным педагогом.

    По моему опыту, чаще всего туда приглашают отставных силовиков.

    Мне тоже предлагали однажды пойти работать в школу, но у меня есть много друзей-педагогов, которые вовремя отговорили. )

    А по срыву учителя, видимо, не всё так гладко, как рассказывают "потерпевшие".

    Теперь школа останется без преподавателя ОБЖ.

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