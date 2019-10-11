В Саратове жители города хотели линчевать убийцу ребенка

Жители Саратова собрались на стихийный митинг. Своими руками они хотели расправиться с мужчиной, который убил 9-летнюю школьницу. Саратовские полицейские были вынуждены применить спецсредства.

Жители Саратова потребовали выдать им убийцу девятилетней Лизы Киселевой, пропавшей 9 октября по дороге в школу. Полиция задержала подозреваемого, который сознался в преступлении и рассказал следователям, что задушил девочку со злости, так как она ему грубо ответила. Тело мужчина спрятал в гаражах. Ранее преступник был судим по статье «Насильственные действия сексуального характера».

Стражи правопорядка со щитами окружили микроавтобус, в котором подозреваемого в убийстве ребенка привезли на следственные мероприятия. После того как разъяренная толпа захотела силой забрать преступника, полицейские распылили слезоточивый газ.

Районные отделы полиции города подняли по тревоге. Сотрудникам приказали срочно выйти на работу, сообщает «Лента.ру».