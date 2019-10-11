Порывистый ветер: прогноз погоды в Амурской области на 11 октября
11 октября в южных и центральных районах Амурской области небольшая облачность, без осадков. На севере – слабый мокрый снег. Ветер с запада, северо-запада дует со скоростью 7-12, в порывах – 15 метров в секунду.
Температура воздуха – плюс 3...8. В северных районах будет плюс 2...7, местами по северо-западу – до минус 5.
В Благовещенске небольшая облачность, осадков не ожидается. Скорость западного, северо-западного ветра составляет 7-12 метров в секунду. Уличные термометры покажут днем плюс 5...7 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.
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