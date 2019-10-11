Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:08 0

Порывистый ветер: прогноз погоды в Амурской области на 11 октября

Порывистый ветер: прогноз погоды в Амурской области на 11 октября
Фото: pixabay.com

11 октября в южных и центральных районах Амурской области небольшая облачность, без осадков. На севере – слабый мокрый снег. Ветер с запада, северо-запада дует со скоростью 7-12, в порывах – 15 метров в секунду.

Температура воздуха – плюс 3...8. В северных районах будет плюс 2...7, местами по северо-западу – до минус 5.

В Благовещенске небольшая облачность, осадков не ожидается. Скорость западного, северо-западного ветра составляет 7-12 метров в секунду. Уличные термометры покажут днем плюс 5...7 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

Просмотров всего: 225

#погода

распечатать


Общество

С первым снегом, Благовещенск: горожане делятся фото и видео снежных осадков
Общество

Облачно с прояснением, осадки: прогноз погоды в Амурской области на 11 октября
Общество

Усиление ветра и снижение температуры: прогноз погоды в Приамурье на 10 октября
Общество

В Приамурье усилится ветер до 15-18 метров в секунду
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь