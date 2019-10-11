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11октября
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Участницы фитнес-проекта из Благовещенска станцевали в аэропорту Екатеринбурга

Участницы фитнес-проекта из Благовещенска станцевали в аэропорту Екатеринбурга
Фото: кадр видео

Участницы фитнес-проекта из Благовещенска, которые летели в Москву через Екатеринбург, устроили танцы в терминале екатеринбургского аэропорта Кольцово. Покреативить девушки решили во время задержки рейса из-за аварийной посадки самолета.

Аварийная посадка произошла в Кольцове 10 октября: у самолета военно-транспортной авиации Ан-12 не вышло шасси, и он проскользил по взлетно-посадочной полосе на брюхе. Судно летело в Екатеринбург из Челябинской области, на борту по разным данным находилось от 17 до 20 человек. Никто не пострадал, однако из-за нештатной ситуации аэропорт на время остановил работу. Борта, которые должны были приземлиться в Екатеринбурге, отправляли в соседние города –Тюмень, Челябинск и Пермь.

Как пишет «Российская газета», по данным онлайн-табло, в Кольцове было задержано 15 рейсов, пассажирам пришлось ждать. Участницы фитнес-проекта из Благовещенска в это время исполнили танец под песню Bad guy популярной исполнительницы Billie Eilish.

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#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • G-man

    G-man
    31 минута назад

    Шоу Танцы по ним плачет.

  • ay

    ay
    22 минуты назад

    Остаётся узнать, почему сугубо гражданские лица возятся самолётами военно-транспортной авиации?

  • Shift

    Shift
    18 минут назад

    ay

    Остаётся узнать, почему сугубо гражданские лица возятся самолётами военно-транспортной авиации?



    не увидел в статье про гражданских на борту Ан-12,,

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