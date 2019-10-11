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11октября
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В Зейском районе у мужчин обнаружили незаконно добытое золото (фото)

В Зейском районе у мужчин обнаружили незаконно добытое золото (фото)

В Зейском районе полицейские пресекли факты незаконного оборота золота. Этот драгоценный металл незаконно добыли двое мужчин. В отношении нарушителей составлены административные протоколы.

В Зейском районе полицейским поступила информация о том, что в лесу у ручья Сирик-Макит находится гражданин, который может быть причастен к незаконному обороту драгоценных металлов. Оперативники выехали на место для проверки информации. В лесном массиве полицейские обнаружили жителя Благовещенского района 1979 года рождения. Мужчина передвигался на грузовом автомобиле, в кабине которого стражи порядка обнаружили банку с самородным золотом общей массой более 300 граммов. Гражданин пояснил, что самостоятельно добыл драгоценный металл кустарным способом.

Чуть позднее при проведении оперативных мероприятий в нескольких километрах от поселка Октябрьский Зейского района полицейские задержали иностранца. В сторожке, где проживал этот мужчина, в железном ящике находилось несколько бумажных свертков с аналогичным драгоценным металлом общей массой свыше 260 граммов. Гражданин также незаконно добыл его и хранил без разрешающих документов.

В отношении обоих правонарушителей составлены административные протоколы по статье 19.14 КоАП РФ «Нарушение правил извлечения, производства, использования, обращения, получения, учета и хранения драгоценных металлов, жемчуга, драгоценных камней или изделий, их содержащих», сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

Фото: 28.мвд.рф

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