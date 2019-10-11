Храпящих в поездах пассажиров предлагают отселять в другие вагоны

Храпящие пассажиры поездов оказались одним из самых серьезных раздражителей для их соседей по вагону. К такому выводу пришли эксперты сервиса «Туту.ру». Они проанализировали 153 тысячи отзывов о поездках. Нехрапящие пассажиры массово предлагают отселять «храпунов» в отдельные вагоны.

В рейтинге оказался поезд, следующий из Москвы во Владивосток, который находится в пути около недели. А чаще всего на храп жаловались пассажиры, едущие из Москвы в Санкт-Петербург, из Петербурга в Адлер, из Москвы во Псков. Недовольны храпом соседей и те, кто направляется из Москвы в Кинешму, Пензу, Волгоград, Брест, Адлер и Казань, следует из релиза сервиса, на который ссылается «Российская газета».

Создатели рейтинга отмечают, что класс обслуживания на проблему не влияет. С храпунами сталкиваются соседи и в сидячих вагонах, и в купе.

Пассажиры в своих жалобах отмечают, что было бы правильно при покупке билета уточнять у человека, храпит ли он. И в случае положительного ответа продавать ему билеты в отдельный вагон, где храпеть будут все. Ряд граждан предлагает менее радикальные меры – добавить беруши в ассортимент товаров, которые продают проводники.

Несмотря на то, что храп доставляет многим пассажирам неудобства, но, по оценкам создателей рейтинга, намного больше жалоб поступает на отсутствие Wi-Fi по пути следования поезда.