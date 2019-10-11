Гороскоп 11 октября: Водолеи решат проблему, Львам способствует удача, а у Тельцов переоценка ценностей

Восход Солнца: 06:44

Заход Солнца: 17:48

Солнце в Весах.

Овен. Начало новой недели отмечено переоценкой ценностей. Возможен новый этап в развитии деловой и личной жизни. Определив главное и второстепенное, Вы сможете наметить правильную линию поведения. Многие испытают очищение и обновление чувств.

Телец. Звезды по-прежнему расположены неблагоприятно. Вероятны затруднения в новых делах, переосмысление намеченных целей. У Тельцов, ведущих дела с зарубежными партнерами, не исключены крупные финансовые потери. Звезды указывают на опасность для вашего здоровья. Избегайте физических нагрузок, деятельности, связанной с риском. Вероятно обострение хронических заболеваний.

Близнецы. Благоприятный день для заключения контрактов и договоров, оформления бумаг и финансовых сделок. Не исключено, что сегодня Вам придется отправиться в командировку или деловую поездку. Возможно, сегодня Близнецы смогут осуществить мечты в отношении особы противоположного пола. Визит друзей или неожиданный сюрприз даст возможность слегка расслабиться и отдохнуть.

Рак. Сегодня Вас подстерегают неудачи в личной жизни. Не нужно чрезмерно концентрироваться на интимных проблемах. Полезнее заняться индивидуальным трудом, любимым делом. Творческое отношение к выбранному делу хотя бы отчасти компенсирует неприятные личные переживания.

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Лев. Хорошее настроение сегодня будет сопутствовать тем Львам, кто самостоятельно осмыслил и успешно реализовал план действий. Возможно, появится желание с кем-нибудь поделиться впечатлениями и обсудить свои проблемы. Звезды предупреждают, что это может принести разочарование. Не стоит слепо доверять приятелям. В противном случае вероятны необратимые изменения в личной жизни.

Дева. Критический день. Постарайтесь воздержаться от активной деятельности, физических нагрузок. Возможно, что гордыня или пренебрежительное отношение к собеседнику станут причиной конфликта, который разрешится не в вашу пользу. Звезды рекомендуют исключить новые знакомства или общение с посторонними людьми: сегодня ваша интуиция на крайне низком уровне. Избегайте темноты и уединения. Близкий человек поможет снизить отрицательные тенденции дня.

Весы. День перемен и трансформаций, которыми будет ознаменована следующая неделя, а может, и месяц. Ваш жизненный потенциал имеет тенденцию к повышению. Признание и успех Вам гарантированы в том случае, если Ваши поступки будут основаны на реальной оценке происходящего. Смело идите навстречу судьбе.

Скорпион. Противоречивый, двойственный день. Сегодня следует соблюдать осторожность, так как может возникнуть конфликт с кем-то из близких. В этот день не планируйте встреч с друзьями и не спорьте ни с кем. Вторую половину дня посвятите дому, семье, детям. Приготовьте шикарный ужин и сделайте небольшой домашний праздник. В результате конец дня будет просто великолепен.

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Стрелец. Неблагоприятный день. Особенно внимательным нужно быть мужчинам-Стрельцам – в новолуние их жизненный потенциал снижается. Неудачное время для деловых и коммерческих операций, связанных с риском. Используйте благоприятный момент для того, чтобы разобраться с нерешенными проблемами в межличностных отношениях.

Козерог. Ваши дипломатичность и умение прощать ошибки могут создать благоприятные условия для укрепления семейного комфорта или материального благосостояния. Однако ваш жизненный потенциал так высок, что Вам будет сложно объективно оценить положение вещей или истинное отношение к вам партнера. Не делайте скороспелых выводов, смирите ложную гордыню и прислушайтесь к интуиции.

Водолей. Вероятно получение новых интересных предложений. Но звезды рекомендуют не спешить с новыми инвестициями. Стабильность не должна вызывать никаких сомнений. Интересы детей потребуют от вас сегодня внимания и личного участия. Старайтесь быть приветливыми со знакомыми. Проявите мудрость и выдержку. Скорее всего именно этот день позволит вам решить семейную проблему.

Рыбы. Хороший день во всех отношениях. Контакты на службе со всеми складываются удачно. Вы блеснете сегодня чем-то особенным, укрепив тем самым свой авторитет. Ваши активность и деловитость могут импонировать коллегам. Возможно, вам предложат новую должность. Соглашайтесь не раздумывая, так как в скором времени последуют значительные перемены в вашей жизни.

Астролог: Вальдемар Небоходцев