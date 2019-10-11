Читателям Амур.инфо предлагают выбрать лучший ролик фестиваля «КинАмурчик»

В Благовещенске второй раз проходит международный фестиваль детского кино- и видеотворчества «КинАмурчик». Это один из пяти конкурсов Международного фестиваля «Детство на Амуре», который проводится при поддержке Фонда президентских грантов России. Читателям Амур.инфо предлагают выбрать работу, которая получит приз зрительских симпатий.

Работы на конкурс прислали из 36 территорий России, а также из Донецкой Народной Республики, Республики Беларусь и Польши. Всего в шести номинациях заявлено 173 минифильма. В прошлом году было 92 заявки.

Самыми популярными конкурсными направлениями среди участников стали номинации «Анимация» и «Игровой короткометражный фильм» – порядка шестидесяти роликов в каждой. От пяти до двадцати работ представлено в номинациях «Сказки России и Китая», «Видеоблог», «Буктрейлер» и «Телесюжет». Номинацию «Сказки России и Китая» в этом году представили впервые специально для укрепления дружеских отношений двух приграничных городов.

Благовещенское жюри отсмотрело и отобрало лучшие работы из 21-й территории: из Амурской области, Владивостока, Самары, Ярославля, Геленджика, Сочи, Санкт-Петербурга, Московской области, Владимира, Новосибирска, Донецка, Польши, Республики Беларусь.

Лучшие видеоработы уже направлены «звездному» московскому жюри. В его состав входят режиссер-мультипликатор, сценарист и художник-постановщик, профессор ВГИКа и ГИТР, а также единственный в России обладатель «Азиатского Оскара» за мульфильм «Ку! Кин-дза-дза!» Татьяна Ильина и член Союза Кинематографистов РФ, художник-постановщик ФГУП Киностудия «Союзмультфильм», руководитель Департамента книжной иллюстрации международной Федерации русскоязычных писателей Валерий Коваль и, конечно, президент фестиваля, известный композитор, автор песни «Пластилиновая ворона» Григорий Гладков. Также судтьь работы дистанционно будет актер и режиссер, заслуженный артист России Вадим Колганов, выпускник ВГИКа, режиссер, актер театра «Школа современной пьесы», участник тв-проектов Первого канала («Король ринга», «Ледниковый период-2, 3», «Большие гонки». Жюри предстоит выбрать победителей в каждой номинации до 17 октября – именно в этот день будут торжественно подведены итоги в 18:00 в ЦЭВ.

Параллельно выбрать лучший ролик смогут читатели Амур.инфо. На сайте стартует голосование за приз зрительских симпатий, оно размещено ниже. Итоги будут подведены накауне вручения наград.

«Преступление в сети»

«История вокруг нас»

«Выпуск новостей № 7 (частное пионерское)»

«Звуки прошлого. Рыцари»

«Крапивин. Тень каравеллы»

«На дне»

«Парк Юрского периода. Миф или правда»

«Котоблог-3 (кот на даче)»

«Мой день»

«Тараканище. New eddition»

«О пустоте и доброте»

«Египетская сказка»

«Бедные зебры»

«Математички»

«Сон»

«Собачья история»

«Новогодняя звезда»

«Поворот»

«Жить по-взрослому»

«В поисках Филеаса»

«Как природа в любви помогала»

«Я просто клоун»

«Золотая рыбка»

«SpyPods»

«НЕобычная семья»

«Тигр и Буйвол»

«О том, как Ча превратился в дракона»

«Фея из ракушки»

По мотивам китайской сказки «Лиса, обезьяна, заяц и лошадь»