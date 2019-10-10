Энергетики рассказали, почему многие благовещенцы остались без света

В пресс-службе ДРСК пояснили, что без электроснабжения осталась центральная и западная части города. Повреждение произошло в кабельных линиях 10 киловольт АКС.

«Аварийное отключении на подстанции 110/35/10 "Западная" в Благовещенске произошло 10 октября в 18:10. Из-за этого произошло отключение ещё двух подстанций в областном центре. На осмотр повреждения выехали бригады Центральных электрических сетей. В 19:43 электроснабжение основного потребителя восстановлено. Повреждение произошло в кабельных линиях 10 киловольт АКС. На данный момент отключены два фидера 10 киловольт. АКС потребителей города подключает по резервным схемам. Повреждений подстанционного оборудования не выявлено», – сообщила пресс-служба АО «ДРСК».