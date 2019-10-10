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10октября
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сегодня, 20:50 3

Энергетики рассказали, почему многие благовещенцы остались без света

Энергетики рассказали, почему многие благовещенцы остались без света
Фото: pixabay.com

Энергетики рассказали, почему несколько районов Благовещенска вечером 10 октября погрузились во тьму. Как сообщало Амур.инфо, электроснабжение пропало в домах недалеко от ДальГАУ, на улице Ленина, в районе пересечения улиц Мухина и Зейской и в других районах. Горожане успели окрестить произошедшее локальным блэкаутом.

В пресс-службе ДРСК пояснили, что без электроснабжения осталась центральная и западная части города. Повреждение произошло в кабельных линиях 10 киловольт АКС.

«Аварийное отключении на подстанции 110/35/10 "Западная" в Благовещенске произошло 10 октября в 18:10. Из-за этого произошло отключение ещё двух подстанций в областном центре. На осмотр повреждения выехали бригады Центральных электрических сетей. В 19:43 электроснабжение основного потребителя восстановлено. Повреждение произошло в кабельных линиях 10 киловольт АКС. На данный момент отключены два фидера 10 киловольт. АКС потребителей города подключает по резервным схемам. Повреждений подстанционного оборудования не выявлено», – сообщила пресс-служба АО «ДРСК».

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#энергетика

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Комментарии
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  • NK

    NK
    2 часа назад

    Как-то это не соответствует одно другому - "Повреждение произошло в кабельных линиях 10 киловольт АКС" и «Аварийное отключении на подстанции 110/35/10 "Западная" в Благовещенске произошло 10 октября в 18:10. Из-за этого произошло отключение ещё двух подстанций в областном центре". В чём несоответствие? Если повреждение в сети (напряжением)10 кВ, то почему "... произошло отключение ещё двух подстанций ..." (ведь не ТП 10/0,4 кВ имеются в виду?

    Но вообще в информации виден большой прогресс ("в смысле урожая" (С)) - напряжение линии пусть и "10 киловольт" (кВ), но ведь и не "кВт", и ни слова о "скачке напряжения" или "перепаде напряжения". Ну и обязательная мантра про "социально значимые объекты получают питание ...". Странно, что не написали тут же, как обычно, сколько всего жителей (в том числе детей) оказались без напряжения.

    Ну хоть не САОН и не АЧР, как обычно.

  • Kats

    Kats
    2 часа назад

    А может эти ....расскажут почему жители Чигирей уже четвертый месяц почти каждый день по 6-10 часов без света сидят? Может прокуратура наконец начнет отстаивать права простых людей, которые этими ..... энергетиками ограничены в правах? Энергетики, вы - ......!

  • Алекsей

    Алекsей
    2 часа назад

    «Аварийное отключении на подстанции 110/35/10 "Западная" в Благовещенске - происходит периодически, всё никак видимо энергетики не могут решить в чём проблема и устранить её.

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