Хабаровским фермерам советуют сократить число свиней из-за АЧС

В Еврейской автономной области официально зарегистрировали 10 очагов африканской чумы свиней. С приходом зимы вирус из ЕАО в Хабаровский край могут занести дикие кабаны. Поэтому хабаровским фермерам советуют заранее максимально сократить число животных в своих подсобных хозяйствах.

В ЕАО большинство случаев заболевания зафиксировано в личных подсобных хозяйствах. Все они находятся в пределах одного района – Ленинского. Также АЧС подтверждена у двух диких кабанов, которых павшими обнаружили местные охотники. Всего в Еврейской автономии в зоне заражения насчитывается более шести сотен свиней. Все поголовье придется уничтожить, поскольку это единственный метод борьбы с вирусом, сообщает «Российская газета».

И даже после того как с зараженных регионов снимут карантин, потери восполнятся не скоро. Разводить свиней заново местным жителям позволят только через год.

В Хабаровском крае заболевших животных пока не обнаружили. Специалисты считают, что распространению туда АЧС препятствует то, что регионы связывает только Амурский мост, где постоянно работает ветеринарно-полицейский пост. Зимой, когда река покроется льдом, ситуация станет опаснее. Будет сложно отследить переход по льду диких кабанов, которые могут перенести заразу к соседям. Поэтому хабаровским фермерам советуют заранее максимально сократить число животных в своих подсобных хозяйствах.