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10октября
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сегодня, 21:02 3

Хабаровским фермерам советуют сократить число свиней из-за АЧС

Хабаровским фермерам советуют сократить число свиней из-за АЧС
Фото: pixabay.com

В Еврейской автономной области официально зарегистрировали 10 очагов африканской чумы свиней. С приходом зимы вирус из ЕАО в Хабаровский край могут занести дикие кабаны. Поэтому хабаровским фермерам советуют заранее максимально сократить число животных в своих подсобных хозяйствах.

В ЕАО большинство случаев заболевания зафиксировано в личных подсобных хозяйствах. Все они находятся в пределах одного района – Ленинского. Также АЧС подтверждена у двух диких кабанов, которых павшими обнаружили местные охотники. Всего в Еврейской автономии в зоне заражения насчитывается более шести сотен свиней. Все поголовье придется уничтожить, поскольку это единственный метод борьбы с вирусом, сообщает «Российская газета».

И даже после того как с зараженных регионов снимут карантин, потери восполнятся не скоро. Разводить свиней заново местным жителям позволят только через год.

В Хабаровском крае заболевших животных пока не обнаружили. Специалисты считают, что распространению туда АЧС препятствует то, что регионы связывает только Амурский мост, где постоянно работает ветеринарно-полицейский пост. Зимой, когда река покроется льдом, ситуация станет опаснее. Будет сложно отследить переход по льду диких кабанов, которые могут перенести заразу к соседям. Поэтому хабаровским фермерам советуют заранее максимально сократить число животных в своих подсобных хозяйствах.

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#Дальний Восток #чума свиней

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Комментарии
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  • Фермер

    Фермер
    2 часа назад

    Это не дикие кабаны, а какие-то камикадзе: покуражились в Амурской области (по словам министра), замучили ЕАО и теперь терроризируют Хабаровск!

  • Рив Норин

    Рив Норин
    1 час назад

    Шлите лесом этих специалистов.

  • Фермер

    Фермер
    1 час назад

    Зомби свиньи идут в Хабаровск!

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