Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
10октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 19:57

Благовещенские риэлторы сдадут экзамен

Благовещенские риэлторы сдадут экзамен

Подобные экзамены проводятся несколько раз в год, после их прохождения специалист получает аттестат, а его данные попадают в Единый реестр аттестованных специалистов и сертифицированных компаний.

Для чего агенты проходят этот экзамен и что он дает клиентам, рассказывает руководитель Территориального органа сертификации Гильдии риэлторов Приамурья Анастасия Савчук.

- Начну с того, что сама аттестация добровольная, - поясняет Анастасия Александровна. - Проходит она в виде тестирования и собеседования. После ее прохождения специалист получает аттестат сроком действия от 1 года до 3 лет, данные о нем вносятся в Единый реестр. Таким образом агент подтверждает свой уровень знаний и надежность.

Но за период, пока действует аттестат, агент может и лишиться его по решению специальной конфликтной комиссии. Сведения об этом будут добавлены в Единый реестр.

- Получается, что агент, юрист или руководитель компании, которые прошли аттестацию, подтверждают свои серьезные намерения работать на рынке честно, открыто, - продолжает Анастасия Савчук. - Потому что мы знаем: клиенты при поиске агентства и агента активно пользуются Реестром. В этом реестре есть вся информация о компании или специалисте. Есть еще такая аналогия. Когда-то до 2002 года работать с недвижимостью могли только компании, прошедшие лицензирование. К агентам предъявлялись очень жесткие требования. Потом в 2002 году лицензирование отменили, и агентства недвижимости стали открываться и закрываться, появилось много недовольных их работой клиентов. Собственно, поэтому и была разработана Система добровольной сертификации. И те, кто сейчас проходит такие экзамены - условно говоря, готовы были бы пройти лицензирование, если бы оно сейчас существовало.

В октябре пройти аттестацию планируют несколько десятков благовещенских агентов. Заявки принимаются до 18 октября.

Просмотров всего: 27

#Недвижимость

распечатать


Недвижимость

Элитные квартиры Благовещенска: что это такое и кто их покупает
Недвижимость 1

Благовещенцы стали чаще покупать жилье в отдаленных районах города и больше доверять агентствам
Недвижимость

Ипотека под 5%: как работает программа в Благовещенске
Недвижимость

Присмотреть квартиру в Благовещенске и Санкт-Петербурге
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь