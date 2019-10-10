Благовещенские риэлторы сдадут экзамен

Подобные экзамены проводятся несколько раз в год, после их прохождения специалист получает аттестат, а его данные попадают в Единый реестр аттестованных специалистов и сертифицированных компаний.

Для чего агенты проходят этот экзамен и что он дает клиентам, рассказывает руководитель Территориального органа сертификации Гильдии риэлторов Приамурья Анастасия Савчук.

- Начну с того, что сама аттестация добровольная, - поясняет Анастасия Александровна. - Проходит она в виде тестирования и собеседования. После ее прохождения специалист получает аттестат сроком действия от 1 года до 3 лет, данные о нем вносятся в Единый реестр. Таким образом агент подтверждает свой уровень знаний и надежность.

Но за период, пока действует аттестат, агент может и лишиться его по решению специальной конфликтной комиссии. Сведения об этом будут добавлены в Единый реестр.

- Получается, что агент, юрист или руководитель компании, которые прошли аттестацию, подтверждают свои серьезные намерения работать на рынке честно, открыто, - продолжает Анастасия Савчук. - Потому что мы знаем: клиенты при поиске агентства и агента активно пользуются Реестром. В этом реестре есть вся информация о компании или специалисте. Есть еще такая аналогия. Когда-то до 2002 года работать с недвижимостью могли только компании, прошедшие лицензирование. К агентам предъявлялись очень жесткие требования. Потом в 2002 году лицензирование отменили, и агентства недвижимости стали открываться и закрываться, появилось много недовольных их работой клиентов. Собственно, поэтому и была разработана Система добровольной сертификации. И те, кто сейчас проходит такие экзамены - условно говоря, готовы были бы пройти лицензирование, если бы оно сейчас существовало.

В октябре пройти аттестацию планируют несколько десятков благовещенских агентов. Заявки принимаются до 18 октября.