Для устранения дефицита врачей в России могут привлечь мигрантов

Минздрав России предложил привлекать иностранных граждан для решения проблемы нехватки врачей. Сейчас, по данным Минтруда и Минздрава, кадровый потенциал российских врачей может покрыть потребность страны в медиках только на 4 %.

Об этом пишет «Коммерсант». В России не хватает онкологов, психиатров, ортопедов, окулистов, неврологов, врачей скорой помощи. Для решения проблемы Минздрав выставил на общественное обсуждение проект приказа о списке профессий, обладателям которых предоставят упрощенный порядок получения российского гражданства.

При этом в минтруде уточнили, что в случае возникновения конкуренции за место врача среди зарубежных и российских граждан список профессий будет корректироваться.