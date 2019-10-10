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10октября
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сегодня, 20:09 5

Для устранения дефицита врачей в России могут привлечь мигрантов

Для устранения дефицита врачей в России могут привлечь мигрантов
Фото: pixabay.com

Минздрав России предложил привлекать иностранных граждан для решения проблемы нехватки врачей. Сейчас, по данным Минтруда и Минздрава, кадровый потенциал российских врачей может покрыть потребность страны в медиках только на 4 %.

Об этом пишет «Коммерсант». В России не хватает онкологов, психиатров, ортопедов, окулистов, неврологов, врачей скорой помощи. Для решения проблемы Минздрав выставил на общественное обсуждение проект приказа о списке профессий, обладателям которых предоставят упрощенный порядок получения российского гражданства.

При этом в минтруде уточнили, что в случае возникновения конкуренции за место врача среди зарубежных и российских граждан список профессий будет корректироваться.

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#здоровье #работа #российская власть

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Комментарии
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  • Мапа

    Мапа
    21 минута назад

    С учителями таже проблема. Посоветовали же всем им "идти в бизнес".

    "Энергичный педагог найдет как заработать"

    © Уолтер Уайт «Гейзенберг» "Во все тяжкие."

  • Ослы (имя нам - Легиōн)

    Ослы (имя нам - Легиōн)
    16 минут назад

    А это уже прорыв?

  • Ослы (имя нам - Легиōн)

    Ослы (имя нам - Легиōн)
    11 минут назад

    8 % от всего населения страны к концу этого года будут составлять мигранты. Об этом РИА Новостям 10 октября сообщила завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Плеханова Елена Егорова.

  • physic1

    physic1
    11 минут назад

    Ооооо это Африка!!!

  • не люблю

    не люблю
    8 минут назад

    если врач будет мигрант, лучше пойду лечиться к ветеринару

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