Сплошной блэкаут: в Благовещенске многие горожане остались без света

В Благовещенске люди массово остались без электричества. Люди сообщают об отключениях в домах недалеко от ДальГАУ, на улице Ленина, в районе пересечения улиц Мухина и Зейской и в других районах города.

«Света нет вообще по всей Ленина, от Калинина я ехала до Красноармейской. Света нет, сплошной блэкаут локальный такой. И дальше, в сторону Верхнеблаговещенского, тоже нет», – рассказала благовещенка Анна.

«Амурская – Трудовая – Кузнечная и вокруг дома. Нет света уже полчаса примерно. Крупная авария что ли случилась?» – интересуется благовещенец. «Калинина – Забурхановская: не было минут 5 и включили. Рядом дома без света», – переживает другой.

«От Нагорной до горпарка нет света», – написал в редакцию Амур.инфо еще один горожанин. «Пробки выбило, Ленина вся обесточена», – говорится в сообщении обеспокоенного амурчанина. «Район ДальГАУ. Не было света, минут 7 назад включили», – сообщил горожанин. «Никаких перебоев со светом не было, Красноармейская – Чайковского», – гласит еще одно сообщение.

По информации энергетиков, крупную аварию, из-за которой благовещенцы остались в темноте, обещают устранить в течение часа.

«Авария на центральной подстанции, выехали бригады ЦЭС. Отключились две подстанции – "Амур" и "Западная". "Амур" уже включили, на "Западной" занимаются. Энергетики в течение часа обещают устранить. Администрация города держит ситуацию на контроле», – сообщили в администрации Благовещенска.

В мэрии также пояснили, что в результате аварии на центральных сетях под отключение попали объекты северо-западного промузла от улицы Мухина в сторону роддома, в том числе первая городская больница, городской роддом. Социально значимые объекты сразу были подключены по резервной линии. Работы по дальнейшему подключению потребителей продолжаются.

Причины перебоя энергетики обещают сообщить позже.