Пожилая амурчанка перевела деньги мошеннику, приняв его за внука

В дежурную часть пункта полиции «Ромненский» поступило заявление от местной жительницы 1938 года рождения о хищении у неё денежных средств путём обмана. Женщина рассказала, что ей позвонил мужчина, представился внуком и попросил перечислить 10 тысяч рублей.

Пенсионерке показалось, что звонит действительно близкий человек. Злоумышленник попросил отправить деньги через терминал на конкретный номер телефона. Женщина выполнила требования. На следующий день она связалась с внуком, который пояснил, что не звонил ей и денег не получал. После этого потерпевшая обратилась в полицию.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, устанавливаются лица, причастные к преступлению.

Полицейские напоминают: в случае звонка с неизвестного номера о необходимости перевода денежных средств якобы для ваших родных и близких, не поддавайтесь требованиям звонившего. Необходимо прервать разговор и попытаться связаться с тем человеком, который якобы попал в беду и ему срочно нужны деньги. Обязательно доведите информацию о способах защиты от мошенников до своих пожилых родственников и близких людей, сообщает амурское УМВД.

В случае совершения мошеннических действий необходимо обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефону: 02 (102 – по мобильному телефону), 59-40-59 – телефон доверия УМВД.