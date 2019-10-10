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10октября
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сегодня, 19:00 0

Благовещенца, получившего страховку за несуществующее ДТП, будут судить

Благовещенца, получившего страховку за несуществующее ДТП, будут судить
Фото: pixabay.com

Жителя Благовещенска обвиняют в мошенничестве в сфере автострахования. Мужчина, на автомобиле которого были повреждения, сообщил аварийному комиссару ложные сведения о якобы произошедшем ранее ДТП с участием его авто. Теперь амурчанина будут судить.

По версии следствия, в мае прошлого года обвиняемый, достоверно зная, что на принадлежащем ему автомобиле имеются повреждения от ДТП, решил похитить принадлежащие ПАО СК «Росгосстрах» денежные средства, подлежащие выплате в соответствии с федеральным законом «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

С этой целью мужчина обратился в офис ООО «Амурский аварийный комиссар» и, осознавая, что его действия носят противоправный характер, сообщил аварийному комиссару ложные сведения о якобы произошедшем ранее ДТП с участием его автомобиля.

После этого злоумышленник заключил с ООО «Амурский аварийный комиссар» договор цессии, по которому в последующем получил денежную выплату в сумме 50 тысяч рублей, причинив ПАО СК «Росгосстрах» ущерб на указанную сумму.

Расследование по уголовному делу проведено отделом дознания межмуниципального отдела МВД России «Благовещенский». Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено прокуратурой Благовещенска в суд.

Благовещенцу грозит наказание в виде исправительных работ на срок до одного года либо ограничение свободы до двух лет.

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#ДТП #суды

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