В Благовещенске на улице Ленина загорелась детская площадка

Фото: архив ГУ МЧС России по Амурской области

10 октября в Благовещенске на детской площадке во дворе жилого дома на улице Ленина произошел пожар. Загорелась малая архитектурная форма – детская машина.

Оперативно к месту пожара прибыли сотрудники городской пожарно-спасательной части № 2 в составе четырёх человек и одной единицы техники. Через три минуты после прибытия открытое горение удалось ликвидировать. Огонь повредил детскую машину на площади около 2 квадратных метров. Пострадавших нет.

Причина и виновник пожара устанавливаются, сообщает пресс-служба амурского МЧС.