Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
10октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:44 0

В Благовещенске на улице Ленина загорелась детская площадка

В Благовещенске на улице Ленина загорелась детская площадка
Фото: архив ГУ МЧС России по Амурской области

10 октября в Благовещенске на детской площадке во дворе жилого дома на улице Ленина произошел пожар. Загорелась малая архитектурная форма – детская машина.

Оперативно к месту пожара прибыли сотрудники городской пожарно-спасательной части № 2 в составе четырёх человек и одной единицы техники. Через три минуты после прибытия открытое горение удалось ликвидировать. Огонь повредил детскую машину на площади около 2 квадратных метров. Пострадавших нет.

Причина и виновник пожара устанавливаются, сообщает пресс-служба амурского МЧС.

Просмотров всего: 528

#пожары

распечатать


Общество 3

В Благовещенске введен особый противопожарный режим
Общество 4

Нарушители противопожарного режима могут получить штраф до полумиллиона рублей

Происшествия

В России выписан первый штраф за зажигательное курение на балконе
Общество

Населенные пункты Приамурья проверят на готовность к пожароопасному периоду
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь