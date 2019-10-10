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10октября
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Амурчане перешли с мяса и морепродуктов на рыбу и картошку

Амурчане перешли с мяса и морепродуктов на рыбу и картошку
Фото: pixabay.com

Амурстат опубликовал информацию о структуре расходов жителей региона на покупку продуктов питания. По данным обследования домашних хозяйств в 2018 году, амурчане стали меньше есть овощей, мяса, морепродуктов и хлеба, больше – рыбы, картошки и фруктов.

В 2018 году по сравнению с 2017 годом в структуре потребления домашними хозяйствами пищевых продуктов снизилось потребление овощей и бахчевых (на 15,2 %), мяса и мясопродуктов (на 13,3 %), масла растительного и жиров (на 9,5 %), хлебных продуктов (на 5,2 %), сообщает Амурстат. В то же время выросло потребление рыбы и рыбопродуктов (на 15,5 %), фруктов и ягод (на 11,2 %), молока и молочных продуктов (на 9,9 %), картофеля (на 5,1 %), сахара и кондитерских изделий (на 2,7 %), яиц (на 1,0 %).

В структуре потребления городского и сельского населения отмечались определенные различия.

В сельской местности выше был уровень потребления практически всех видов продуктов (на 5-53 %). Причем среди группы хлебных продуктов существенная доля приходилась на хлеб пшеничный, потребление которого на 61 % превышало аналогичный показатель по городским домохозяйствам.

Из молочных продуктов в домохозяйствах сельской местности выше был уровень потребления молока цельного, масла животного, молочных консервов и сухого молока, мороженого. Тогда как в городских домохозяйствах больше ели сыров, кисломолочных продукты, йогуртов, сметаны, сливок и творога.

Расходы на питание в 2018 году по сравнению с 2017 годом снизились на 4,3 % и составили 4 300 рублей в месяц на одного члена домашнего хозяйства.

Стоимость натуральных поступлений продолжает занимать значительную долю в расходах на питание сельских домохозяйств, и если в течение последних лет роль их несколько снижалась (2006 год – 33 %, 2010 год – 24 %, 2011 год – 24 %, 2012 год – 22 %, 2013 год – 23 %, 2014 год – 21 %), то в 2018 году их удельный вес составил 32,7 %.

В домохозяйствах с различным уровнем среднедушевых располагаемых ресурсов структура расходов на покупку питания имела значительные различия. Наименее обеспеченная 20-процентная группа обследуемого населения расходовала на покупку хлеба и хлебных продуктов в 2018 году 17,7 %, мяса и мясопродуктов – 26,7 %, молока и молочных продуктов – 18,2 %. В структуре расходов на питание у 20 % наиболее обеспеченных домохозяйств доли затрат на эти цели составляли соответственно 12,1 %, 20,6 %, 21,5 %, пишет Амурстат.

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#жизнь

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Комментарии
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  • Фермер

    Фермер
    47 минут назад

    Снижение потребления овощей амурчанами, свидетельствует: 1. О их дефиците; 2. О том что большая их часть завозится из Китая или других регионов и по КАЧЕСИВУ И ЦЕНЕ не удовлетворяет потребностям амурчан, 3. Амурскому Минсельхозу плевать и на овощи и на амурчан, главное обеспечить 2,4 млн. тонн сои!

  • Алиса65

    Алиса65
    22 минуты назад

    Полностью согласна. Зайдёшь в магазин, купить нечего....

  • anschutka

    anschutka
    19 минут назад

    А на амурчан все плевать, кроме них самих. Люди - это новая нефть, фигли

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