Амурчане перешли с мяса и морепродуктов на рыбу и картошку

В 2018 году по сравнению с 2017 годом в структуре потребления домашними хозяйствами пищевых продуктов снизилось потребление овощей и бахчевых (на 15,2 %), мяса и мясопродуктов (на 13,3 %), масла растительного и жиров (на 9,5 %), хлебных продуктов (на 5,2 %), сообщает Амурстат. В то же время выросло потребление рыбы и рыбопродуктов (на 15,5 %), фруктов и ягод (на 11,2 %), молока и молочных продуктов (на 9,9 %), картофеля (на 5,1 %), сахара и кондитерских изделий (на 2,7 %), яиц (на 1,0 %).

В структуре потребления городского и сельского населения отмечались определенные различия.

В сельской местности выше был уровень потребления практически всех видов продуктов (на 5-53 %). Причем среди группы хлебных продуктов существенная доля приходилась на хлеб пшеничный, потребление которого на 61 % превышало аналогичный показатель по городским домохозяйствам.

Из молочных продуктов в домохозяйствах сельской местности выше был уровень потребления молока цельного, масла животного, молочных консервов и сухого молока, мороженого. Тогда как в городских домохозяйствах больше ели сыров, кисломолочных продукты, йогуртов, сметаны, сливок и творога.

Расходы на питание в 2018 году по сравнению с 2017 годом снизились на 4,3 % и составили 4 300 рублей в месяц на одного члена домашнего хозяйства.

Стоимость натуральных поступлений продолжает занимать значительную долю в расходах на питание сельских домохозяйств, и если в течение последних лет роль их несколько снижалась (2006 год – 33 %, 2010 год – 24 %, 2011 год – 24 %, 2012 год – 22 %, 2013 год – 23 %, 2014 год – 21 %), то в 2018 году их удельный вес составил 32,7 %.

В домохозяйствах с различным уровнем среднедушевых располагаемых ресурсов структура расходов на покупку питания имела значительные различия. Наименее обеспеченная 20-процентная группа обследуемого населения расходовала на покупку хлеба и хлебных продуктов в 2018 году 17,7 %, мяса и мясопродуктов – 26,7 %, молока и молочных продуктов – 18,2 %. В структуре расходов на питание у 20 % наиболее обеспеченных домохозяйств доли затрат на эти цели составляли соответственно 12,1 %, 20,6 %, 21,5 %, пишет Амурстат.