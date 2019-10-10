Амурчанка забрала найденный на улице телефон и стала преступницей

В дежурную часть Свободного поступило сообщение от местной жительницы о том, что у ее подруги пропал сотовый телефон. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что потерпевшая с подругой находилась в кафе. Выйдя из заведения, она села на лавочку и оставила там свой телефон.

Когда подруги вернулись за столик, девушка поняла, что телефона нет. На лавочке она его уже не обнаружила. Когда попробовала позвонить на свой номер с другого телефона, он оказался выключен.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, в том числе просмотра камер видеонаблюдения и опроса свидетелей, установлено, что к совершению кражи может быть причастна девушка 1991 года рождения, клиентка этого же кафе. По предварительным данным, она увидела на скамейке чужое средство мобильной связи и забрала его.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. В итоге девушка призналась в содеянном и вернула телефон владелице.

«Полиция напоминает, что по действующему законодательству человек, нашедший оставленные кем-то сотовый телефон, документы или деньги обязан вернуть их законному владельцу, а если владелец неизвестен, сообщить о находке в полицию или орган местного самоуправления. В противном случае он может быть привлечен к уголовной ответственности», — прокомментировали в амурском управлении МВД.