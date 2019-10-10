В лагере «Колосок» запустили «медиаспутник»

Фото: Амурский государственный университет

10 октября в детском оздоровительном лагере «Колосок» состоялось торжественное открытие Дальневосточного чемпионата по ракето- и спутникостроению. Его участниками стали ребята, интересующиеся спутнико- и ракетостроением, 3D-моделированием, робототехникой.

Именно эти направления являются ведущими в образовательной программе Дальневосточного чемпионата, так как итогом групповой детской работы станет запуск моделей ракет, созданных своими руками. Первая профильная смена приняла 42 талантливых детей с Дальнего Востока.

Ключевым партнером в организации чемпионата выступил Амурский государственный университет. С приветственным словом к участникам смены обратился заместитель председателя правительства Андрей Плутенко. Он пожелал ребятам научных достижений и незабываемых эмоций. Свое напутственное слово участникам чемпионата также адресовал проректор АмГУ Александр Остапенко.

На церемонии открытия все гости вместе с детьми запустили первый в чемпионате «медиаспутник», задача которого – сбор информации о событиях смены и достижениях ребят.

Сразу после церемонии открытия смены прошла презентация учебных модулей, где ребята определились с выбором направления будущей работы. В ближайшие десять дней они будут посещать занятия, выполнять практические задания и готовиться к защите проектов.