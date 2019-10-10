Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
10октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:41 0

В лагере «Колосок» запустили «медиаспутник»

В лагере «Колосок» запустили «медиаспутник»
Фото: Амурский государственный университет

10 октября в детском оздоровительном лагере «Колосок» состоялось торжественное открытие Дальневосточного чемпионата по ракето- и спутникостроению. Его участниками стали ребята, интересующиеся спутнико- и ракетостроением, 3D-моделированием, робототехникой.

Именно эти направления являются ведущими в образовательной программе Дальневосточного чемпионата, так как итогом групповой детской работы станет запуск моделей ракет, созданных своими руками. Первая профильная смена приняла 42 талантливых детей с Дальнего Востока.

Ключевым партнером в организации чемпионата выступил Амурский государственный университет. С приветственным словом к участникам смены обратился заместитель председателя правительства Андрей Плутенко. Он пожелал ребятам научных достижений и незабываемых эмоций. Свое напутственное слово участникам чемпионата также адресовал проректор АмГУ Александр Остапенко.

На церемонии открытия все гости вместе с детьми запустили первый в чемпионате «медиаспутник», задача которого – сбор информации о событиях смены и достижениях ребят.

Сразу после церемонии открытия смены прошла презентация учебных модулей, где ребята определились с выбором направления будущей работы. В ближайшие десять дней они будут посещать занятия, выполнять практические задания и готовиться к защите проектов.

Просмотров всего: 117

#наука #технологии

распечатать


Общество 1

Амурчане-разработчики приложения по доставке еды к поезду вышли в финал «Цифрового прорыва»
В России и мире

Пользователи Инстаграма сообщают о проблемах с приложением
В России и мире 4

Роскачество определило самые безопасные мессенджеры
Общество

В 2019 году средний чек китайца в Благовещенске превысил 9 тысяч рублей
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь