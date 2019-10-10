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10октября
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Убийца супружеской пары в Зее оказался психически больным

Убийца супружеской пары в Зее оказался психически больным
Фото: www.amurvisit.ru

В Зее следователи окончили расследование уголовного дела в отношении 27-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве двух лиц и покушении на убийство. Преступление мужчина совершил на новогодних каникулах. Он убил супружескую пару, у которой гостил, и попытался убить их сына.

Согласно материалам уголовного дела, 4 января 2019 года в квартире одного из домов, расположенных в микрорайоне Светлый города Зеи, обнаружили тела мужчины 1953 года рождения и женщины 1977 года рождения с признаками криминальной смерти. Из этой же квартиры со множественными телесными повреждениями в медицинское учреждение доставлен 23-летний сын погибших, которому была своевременно оказана квалифицированная медицинская помощь.

В ходе проведенных совместно с сотрудниками уголовного розыска следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления задержан мужчина, который временно проживал вместе с потерпевшими. На допросах задержанный подтвердил свою причастность к преступлению. По ходатайству следователя в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Проведенная в ходе предварительного следствия комиссионная судебно-психиатрическая экспертиза показала, что подследственный страдает хроническим психическим расстройством. В момент совершения преступления в силу изменений психики он не мог отдавать отчета своим действиям и руководить ими, было установлено, что он представляет опасность для себя и окружающих. На основании заключения комиссии экспертов подследственный переведен в психиатрический стационар специализированного типа.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для решения вопроса о применении к мужчине принудительных мер медицинского характера, сообщает амурское следственное управление.

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#криминал #происшествия

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