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10октября
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сегодня, 17:35 0

В Свободном построят современное здание для детской школы искусств

В Свободном построят современное здание для детской школы искусств
Фото: instagram.com/presssluzhba_svb

В Свободном появится новое здание для детской школы искусств. За основу возьмут типовой проект здания ДШИ в Саянске Иркутской области.

Известно, что постройка будет трехэтажной, площадью 4 500 квадратных метров и рассчитана на 650 мест. Под одной крышей смогут разместиться художественная и музыкальная школы, а также творческие студии и кружки. Здание возведут в рамках плана социально-экономического развития. Объект уже фигурирует в дорожной карте по реализации мероприятий документа, утвержденного на уровне правительства РФ.

Городские власти видят строительство объекта на месте Зейского рынка в квартале между улицами Ленина, Зейской и Мухина. Как сообщает в Инстаграме пресс-служба администрации Свободного, это одобрили местные депутаты. Принято решение о резервировании земельного участка для дальнейшего изъятия и строительства там здания.

Предполагается, что проектирование новой постройки с привязкой к местности начнется с мая 2020 года.

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#культура #Свободный #строительство

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