Благовещенцы жалуются на соседство с собачьим приютом (видео)

Собственники гаражных боксов, располагающихся по адресу: Новотроицкое шоссе, 10, жалуются на рядом стоящий приют для собак, который вплотную примыкает к зданию. Благовещенцы недовольны запахом от животных, который держится на первом этаже гаражного комплекса. А также тем, что на территорию вольеров выходит пожарный выход, который волонтер приюта заперла с улицы. В ситуации разбирался корреспондент Альфа ТВ.

По словам благовещенцев, конфликт из-за собак начался два года назад. Приютом занимается известная в городе зоозащитница Людмила Попова. Она же владелица одного из боксов на первом этаже, председатель общего собрания собственников секции, рядом с которой располагаются вольеры. Поначалу, когда собачьи будки стояли на расстоянии от гаражного комплекса, проблем не было, говорят горожане. Позже, когда приют вплотную примкнул к заданию и начал источать неприятный запах, а Людмила Попова стала готовить еду для питомцев в помещении, возник конфликт.

Усугубило ситуацию то, что на вольеры выходит пожарный выход здания. По словам собственников, несколько лет назад руководитель приюта стала запирать его с улицы на замок. Люди опасаются за свою безопасность, так как в случае пожара не смогут вовремя покинуть здание, и припоминают, что в 2013 году их секция уже горела.

В понедельник, 7 октября, благовещенцы хотели провести противопожарные учения в здании, но не смогли, так как дверь была заперта снаружи.

«Когда мы хотели провести пожарные учения, запасной пожарный выход вторых ворот был заблокирован двумя амбарными замками. Когда мы обратились к пожарным, они сказали – разбирайтесь сами. Как мы должны разобраться? Пойти с ломом на собак? Попова отказалась нам их открывать», – рассказывает собственница гаража Татьяна Сидей.

За разъяснением ситуации горожане обратились в МЧС и мэрию Благовещенска. Из администрации им прислали ответ, что участок Людмиле Поповой выделили на три года для дрессировки собак.

Руководитель приюта отметила, что содержит животных на законных основаниях. И показала журналистам разрешение городской администрации на безвозмездное использование территории сроком на три года, а также схему её границ.

Благовещенка также представила заключение МЧС о том, что запасные ворота можно открыть без ключа, это соответствует требованиям пожарной безопасности. Женщина отметила, что закрывать дверь снаружи стала только несколько дней назад, когда в сторону собак от других собственников посыпались угрозы.

«Пока не было этой опасности для животных, ворота открывались легко. Дверь была закрыта на щеколду с внутренней стороны», – поделилась зоозащитница.

Благовещенка убеждена, что собственники хотят использовать запасные ворота для повседневного использования, а это, по ее мнению, может привести к ухудшению состояния гаражей на первом этаже.

Людмила Попова заверила, что намерена обсудить эти вопросы на общем собрании собственников.

Недовольные таким соседством собственники хотят, чтобы чиновники разъяснили, на каких основаниях рядом с их собственностью расположился приют и законно ли, что его разместили у пожарного выхода.

Корреспондент Альфа ТВ обратился за комментарием в мэрию Благовещенска.