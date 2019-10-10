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10октября
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сегодня, 17:18 2

Олег Имамеев: в следующем году дороги в Благовещенске будут ремонтировать по-другому

Олег Имамеев: в следующем году дороги в Благовещенске будут ремонтировать по-другому

Жители Благовещенска жалуются на то, что в городе одновременно ремонтируются несколько участков важных дорог, тем самым создаются длинные пробки. В программе «Простые вопросы» первый заместитель мэра Олег Имамеев рассказал, почему сложилась такая ситуация и как планируется решать этот вопрос в будущем.

«У нас на сегодняшний день есть претензии жителей города. Мы их принимаем. Не только приносим извинения, но и стараемся сделать из этого выводы. При формировании плана ремонта дорог на будущие года мы будем следовать такому принципу – основные артерии, которые ведут из города в микрорайон, будут делаться не одновременно, а последовательно», – рассказал первый заместитель мэра Олег Имамеев.

В программе также обсуждали вопрос ремонта дорог в круглосуточном режиме, особенно по ночам. «Со следующего года все сроки по ремонту магистральных дорог будут жестко регламентированы подрядчиком, и ночной режим работы будет обязателен», – добавил Олег Гатаулович.

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#ЖКХ #Простые вопросы

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    15 минут назад

    все дороги через карман на следующий год)))

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    12 минут назад

    Звучит как предвыборное обещание.

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