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10октября
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сегодня, 17:12 1

В Благовещенске введен особый противопожарный режим

В Благовещенске введен особый противопожарный режим
Фото: ru.depositphotos.com

С 10 октября в Благовещенске установили особый противопожарный режим. Управление по делам ГОЧС города Благовещенска напоминает о том, что необходимо выполнять требования пожарной безопасности на период его действия.

Запрещается: разводить костры; курить, бросать горящие спички, окурки; использовать пиротехнические изделия; выжигать траву и стерню на полях; посещение гражданами лесов и въезд в них транспортных средств.

Нарушителям правил пожарной безопасности грозят административные штрафы: на граждан в размере до 5 000 рублей; на должностных лиц – до 40 000 рублей; на юридических лиц – до 500 000 рублей.

При обнаружении возгорания (задымления) в лесу немедленно следует сообщите по телефону 01 (с сотового 101, 112) в пожарно-спасательную службу. Старший оперативный дежурный ЕДДС управления по делам ГОЧС города Благовещенска: 202-112.

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#пожары

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    17 минут назад

    правильно!! гнать в шею, строила из себя звезду со связями, еще и запретить занимать разные должности типа этой.

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