В США мужчина убил свою соседку и шесть лет прятал ее труп в стене квартиры

Рейвен Кемпбелл (Raven Campbell) из Лос-Анджелеса пропала в июле 2009 года. Все это время женщина числилась пропавшей без вести. Через шесть лет родственникам исчезнувшей поступил странный звонок. Мужчина сообщил, что тело женщины хранится в том же доме, где она жила. На том конце провода посоветовали проверить стены всего жилого комплекса.

После странного звонка родственники обратились в полицию. Сотрудники при помощи обученных собак обнаружили тело женщины в стене. Соседи по дому часто чувствовали неприятный запах, но не могли установить причину.

Виновным в убийстве признали 47-летнего Рендольфа Е. Гарбатта (Randolph E. Garbutt) – бывшего соседа убитой по комнате. Следствие установило, что между убийцей и погибшей произошла ссора, после которой мужчина схватил молоток и ударил женщину по голове. Женщина скончалась от травмы на месте.

Расследование дела и поиск убийцы занял несколько лет. В 2019 году Рендольфа приговорили к 11 годам тюрьмы, сообщает «Лента.ру».

В июле 2019 года в США нашли труп за морозильной установкой спустя 10 лет. Мужчину искали несколько лет, но как выяснилось, он трагически погиб на рабочем месте.