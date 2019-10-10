Факт избиения приемного ребенка в Благовещенске проверяет полиция

Фото: Амур.инфо

«В отдел полиции № 3 МО МВД России "Благовещенский" обратилась женщина, которая сообщила, что она взяла на выходные своего 8-летнего внука и увидела на его теле синяки. Предварительно установлено, что телесные повреждения мальчику причинила его опекун. Проведена судебно-медицинская экспертиза для установления степени причиненного вреда здоровью ребенка. На опекуна составлен административный материал по статье 6.1.1 КоАП РФ, который направлен в суд для принятия решения», – говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что мальчик изъят из приемной семьи и помещен в социальную палату детской больницы Благовещенска. Полиция продолжает проводить проверку по поводу случившегося, в том числе на предмет жестокого обращения с детьми, находящимися в данной семье.