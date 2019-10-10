Факт избиения приемного ребенка в Благовещенске проверяет полиция
В пресс-службе УМВД России по Амурской области прокомментировали информацию о том, что в Благовещенске владелицу частного детсада заподозрили в избиении приемного ребенка. Полиция проводит проверку по факту нанесения телесных повреждений несовершеннолетнему.
«В отдел полиции № 3 МО МВД России "Благовещенский" обратилась женщина, которая сообщила, что она взяла на выходные своего 8-летнего внука и увидела на его теле синяки. Предварительно установлено, что телесные повреждения мальчику причинила его опекун. Проведена судебно-медицинская экспертиза для установления степени причиненного вреда здоровью ребенка. На опекуна составлен административный материал по статье 6.1.1 КоАП РФ, который направлен в суд для принятия решения», – говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что мальчик изъят из приемной семьи и помещен в социальную палату детской больницы Благовещенска. Полиция продолжает проводить проверку по поводу случившегося, в том числе на предмет жестокого обращения с детьми, находящимися в данной семье.
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