Оксану Степанову просят отстранить от должности
Амурского бизнес-омбудсмена Оксану Степанову, признанную виновной в незаконной торговле алкоголем, просят отстранить от должности. С таким обращением к губернатору Василию Орлову обратился руководитель депутатской фракции «Справедливой России» в законодательном собрании региона Кирилл Зимин.
«…Занимая должность уполномоченного по правам предпринимателей в Амурской области и являясь при этом действующим индивидуальным предпринимателем, Степанова О.В. сама систематически нарушает законодательство РФ. Нам стало известно, что настоящее время Степанова О.В. признана виновной в совершении преступления по п. "б", ч.2, ст.171.3 УК РФ "Незаконное производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в особо крупном размере". Прошу Вас отстранить от занимаемой государственной должности Степанову О.В., уполномоченного по защите прав предпринимателей в Амурской области», – такое обращение 9 октября Кирилл Зимин направил на имя Василия Орлова.
Главный амурский справедливоросс не первый раз пытается инициировать отставку Оксаны Степановой. С подобным предложением Кирилл Зимин обращался к предыдущему губернатору Александру Козлову.
«К нам 3 года назад обратилась за защитой женщина, которую Оксана Степанова уволила, когда та была беременна. По суду ее восстановили в должности, но полгода решение суда не выполнялось, пока на это не повлияли судебные приставы. Я обратился к губернатору Козлову с тем, что Оксана Степанова не соблюдает закон, занимая государственную должность. Тогда был ответ, что претензий к ней нет и законных оснований тоже, – рассказала корреспонденту Амур.инфо Кирилл Зимин. – И потом мы узнаем, что в отношении Степановой возбуждено уже уголовное дело. Несколько месяцев назад на встрече фракции с губернатором опять я поднял этот вопрос. Губернатор сказал, если ее вина будет доказана, он примет решение о досрочном прекращении ее полномочий. И вот сейчас суд признал ее виновной. В связи с этим я написал письмо и надеюсь, что со вступлением решения суда в силу губернатор примет такое решение».
Кирилл Зимин добавил, что со своей стороны фракция будет предлагать губернатору свою кандидатуру на должность бизнес-омбудсмена. Называть какие-либо фамилии справедливоросс не стал.
Между тем основания, по которым омбудсмена могут отстранить от должности, прописаны в законе Амурской области об уполномоченном по защите прав предпринимателей. Он был принят в 2014 году.
В документе говорится, что должность уполномоченного является государственной должностью области, а уполномоченным назначается гражданин РФ не моложе тридцати лет, имеющий высшее образование. Уполномоченный замещает государственную должность области на общественных началах и назначается на должность губернатором по согласованию с уполномоченным при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей с учетом мнения предпринимательского сообщества сроком на пять лет. Одно и то же лицо не может быть назначено уполномоченным более чем на два срока подряд.
Досрочное прекращение полномочий уполномоченного осуществляется губернатором области по представлению либо с согласия уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей. Здесь же приведен полный список случаев, когда уполномоченный может досрочно прекратить свои полномочия. Амур.инфо публикует этот список.
- 1. Заявление о добровольном сложении полномочий.
- 2. Вступление в законную силу обвинительного приговора суда в отношении уполномоченного.
- 3. Признание уполномоченного недееспособным, ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим или умершим
- 4. Утрата уполномоченным гражданства РФ, приобретение им гражданства иностранного государства либо получение вида на жительство на территории иностранного государства.
- 5. Нарушение уполномоченным требований части 3 статьи 1 настоящего закона (в ней говорится о запрете замещать определенные должности).
- 6. Неисполнение основных задач уполномоченного.
- 7. Установление стойкой неспособности уполномоченного по состоянию здоровья осуществлять должностные полномочия.
- 8. Смерть уполномоченного.
Ранее Амур.инфо публиковало выдержки из ответа, полученного редакцией радиостанции «Эхо Москвы в Благовещенске» из аппарата уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей. В нем говорится, что в связи со сложившимися обстоятельствами уполномоченный при президенте России не сможет предложить кандидатуру Оксаны Степановой губернатору для утверждения на очередной срок.
В пресс-службе губернатора сообщили, что в настоящее время на обращение Кирилла Зимина готовится ответ. Сама Оксана Степанова посоветовала депутату, инициирующему ее отстранение от должности, ознакомиться с законом и напомнила, что приговор суда не вступил в законную силу и она будет его обжаловать.
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