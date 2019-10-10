Оксану Степанову просят отстранить от должности

«…Занимая должность уполномоченного по правам предпринимателей в Амурской области и являясь при этом действующим индивидуальным предпринимателем, Степанова О.В. сама систематически нарушает законодательство РФ. Нам стало известно, что настоящее время Степанова О.В. признана виновной в совершении преступления по п. "б", ч.2, ст.171.3 УК РФ "Незаконное производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в особо крупном размере". Прошу Вас отстранить от занимаемой государственной должности Степанову О.В., уполномоченного по защите прав предпринимателей в Амурской области», – такое обращение 9 октября Кирилл Зимин направил на имя Василия Орлова.

Главный амурский справедливоросс не первый раз пытается инициировать отставку Оксаны Степановой. С подобным предложением Кирилл Зимин обращался к предыдущему губернатору Александру Козлову.

«К нам 3 года назад обратилась за защитой женщина, которую Оксана Степанова уволила, когда та была беременна. По суду ее восстановили в должности, но полгода решение суда не выполнялось, пока на это не повлияли судебные приставы. Я обратился к губернатору Козлову с тем, что Оксана Степанова не соблюдает закон, занимая государственную должность. Тогда был ответ, что претензий к ней нет и законных оснований тоже, – рассказала корреспонденту Амур.инфо Кирилл Зимин. – И потом мы узнаем, что в отношении Степановой возбуждено уже уголовное дело. Несколько месяцев назад на встрече фракции с губернатором опять я поднял этот вопрос. Губернатор сказал, если ее вина будет доказана, он примет решение о досрочном прекращении ее полномочий. И вот сейчас суд признал ее виновной. В связи с этим я написал письмо и надеюсь, что со вступлением решения суда в силу губернатор примет такое решение».

Кирилл Зимин добавил, что со своей стороны фракция будет предлагать губернатору свою кандидатуру на должность бизнес-омбудсмена. Называть какие-либо фамилии справедливоросс не стал.

Между тем основания, по которым омбудсмена могут отстранить от должности, прописаны в законе Амурской области об уполномоченном по защите прав предпринимателей. Он был принят в 2014 году.

В документе говорится, что должность уполномоченного является государственной должностью области, а уполномоченным назначается гражданин РФ не моложе тридцати лет, имеющий высшее образование. Уполномоченный замещает государственную должность области на общественных началах и назначается на должность губернатором по согласованию с уполномоченным при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей с учетом мнения предпринимательского сообщества сроком на пять лет. Одно и то же лицо не может быть назначено уполномоченным более чем на два срока подряд.

Досрочное прекращение полномочий уполномоченного осуществляется губернатором области по представлению либо с согласия уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей. Здесь же приведен полный список случаев, когда уполномоченный может досрочно прекратить свои полномочия. Амур.инфо публикует этот список.

1. Заявление о добровольном сложении полномочий. 2. Вступление в законную силу обвинительного приговора суда в отношении уполномоченного. 3. Признание уполномоченного недееспособным, ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим или умершим 4. Утрата уполномоченным гражданства РФ, приобретение им гражданства иностранного государства либо получение вида на жительство на территории иностранного государства. 5. Нарушение уполномоченным требований части 3 статьи 1 настоящего закона (в ней говорится о запрете замещать определенные должности). 6. Неисполнение основных задач уполномоченного. 7. Установление стойкой неспособности уполномоченного по состоянию здоровья осуществлять должностные полномочия. 8. Смерть уполномоченного.

Ранее Амур.инфо публиковало выдержки из ответа, полученного редакцией радиостанции «Эхо Москвы в Благовещенске» из аппарата уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей. В нем говорится, что в связи со сложившимися обстоятельствами уполномоченный при президенте России не сможет​ предложить кандидатуру Оксаны Степановой губернатору для утверждения на очередной срок.

В пресс-службе губернатора сообщили, что в настоящее время на обращение Кирилла Зимина готовится ответ. Сама Оксана Степанова посоветовала депутату, инициирующему ее отстранение от должности, ознакомиться с законом и напомнила, что приговор суда не вступил в законную силу и она будет его обжаловать.