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10октября
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сегодня, 16:54 0

Рыбака, который пропал в Благовещенском районе, нашли мертвым

Рыбака, который пропал в Благовещенском районе, нашли мертвым
Фото: pixabay.com

10 октября спасатели поисково-спасательного отряда Амурской области обнаружили тело рыбака, пропавшего на озере у села Новинка Благовещенского района.

Мужчину нашли в воде под перевернувшийся лодкой, рассказали в Амурском центре ГЗ и ПБ.

Как сообщало Амур.инфо, 9 октября на озере в Благовещенском районе пропал мужчина 1947 года рождения. На водоеме была обнаружена перевернутая лодка. Полицейские самостоятельно искали рыбака. 10 октября было решено привлечь водолазов для исследования дна озера.

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#МЧС #происшествия

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