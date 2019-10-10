Рыбака, который пропал в Благовещенском районе, нашли мертвым

10 октября спасатели поисково-спасательного отряда Амурской области обнаружили тело рыбака, пропавшего на озере у села Новинка Благовещенского района.

Мужчину нашли в воде под перевернувшийся лодкой, рассказали в Амурском центре ГЗ и ПБ.

Как сообщало Амур.инфо, 9 октября на озере в Благовещенском районе пропал мужчина 1947 года рождения. На водоеме была обнаружена перевернутая лодка. Полицейские самостоятельно искали рыбака. 10 октября было решено привлечь водолазов для исследования дна озера.