В Благовещенске балконных дел мастер потратил деньги заказчиков

Мастер, занимавшийся ремонтом балконов в Благовещенске, обманул несколько человек. Набрав заказов почти на 200 000 рублей, подрядчик потратил деньги на собственные нужды. Дело дошло до суда, но уголовное дело прекратили.

С апреля 2018 по май 2019 года мастер брал у заказчиков деньги за ремонт и остекление балконов и лоджий. Суммы варьировались от 8 600 до 26 100 рублей. Всего в деле фигурировали 12 эпизодов. В каждом из них действие происходило по следующей схеме: специалист приходил к клиенту, делал замеры и просил оплатить материалы и работы. Получив деньги, распоряжался ими по своему усмотрению.

Потерпевшие обратились в полицию. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». В ходе предварительного следствия обвиняемый при участии защитника ходатайствовал о прекращении уголовного дела с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Так как ранее обвиняемый не был судим, а причиненный ущерб возместил полностью, суд пошел навстречу и прекратил уголовное дело. Ему назначили меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Со дня вступления постановления в законную силу мастер должен выплатить судебный штраф в размере 50 000 рублей. На это дается пять месяцев. Если мужчина не оплатит штраф, то его привлекут к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.