В Первомайском парке Благовещенска вместе с инклюзивной площадкой появятся туалеты и освещение
Вместе с инклюзивной площадкой в благовещенском Первомайском парке появятся туалеты и освещение. Как рассказала руководитель общественной организации «Дети солнца» и директор Первомайского парка по совместительству Наталья Маскаева, это стало основным условием установки площадки для особенных детей.
Работы по монтажу конструкций игрового комплекса выполнены на 70 процентов. Установлен веревочный комплекс, завершается установка «вертолетной площадки» – там кладут резиновое покрытие из мягкой крошки.
Начать воплощение проекта инклюзивной площадки общественной организации «Дети солнца» стало возможным благодаря благотворительному фонду «Обнаженные сердца» и его программе «Игра со смыслом». По итогам конкурсного отбора проект по созданию игровых зон Натальи Маскаевой вошел в пятерку лучших. Фонд выделил 9 миллионов на приобретение игрового оборудования и мягкого покрытия как российского, так и зарубежного производства. Например, веревочный комплекс фирмы «Атрикс» – из городов Тольятти и Орёл, комплектующие фирмы «КСИЛ» – из Санкт-Петербурга, есть оборудование фирмы КOMPAN – из Дании.
Кроме того, больше 1 миллиона выделила администрация Благовещенска на покупку и установку туалетов, около 350 тысяч – на освещение в парке. В нем также установят комнату матери и ребенка.
Инклюзивная площадка, на сегодняшний день единственная не только в Благовещенске, но и в Амурской области. Она разместится на площади 3 800 квадратных метров Первомайского парка. На площадке дети смогут играть и летом, и зимой. Маленькие посетители парка и их родители очень ждут, когда игровой комплекс можно будет опробовать.
«Мамочки с ребятишками подходят ко мне и говорят: "Наталья, спасибо вам большое, за то, что такую красоту нашим детям делаете. Хоть что-то у нас в парке появляется, да еще и бесплатно. Я говорю: "Так, для своих же детей делаем". Родители с детьми уже ждут не дождутся. Последняя машина с комплектующими придет 21 октября. Мы надеемся, что до конца октября мы все-таки ее добьем. 30 октября, надеемся, что сделаем торжественное открытие», – рассказала директор парка.
Она добавила, что к тому времени в Благовещенск прилетят представители благотворительного фонда. Они оформят акт приема-передачи инклюзивной площадки. То есть фонд подарит игровой комплекс городу, а город поставит его на баланс парка.
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