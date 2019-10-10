В Первомайском парке Благовещенска вместе с инклюзивной площадкой появятся туалеты и освещение

Фото: Амур.инфо

Работы по монтажу конструкций игрового комплекса выполнены на 70 процентов. Установлен веревочный комплекс, завершается установка «вертолетной площадки» – там кладут резиновое покрытие из мягкой крошки.

Начать воплощение проекта инклюзивной площадки общественной организации «Дети солнца» стало возможным благодаря благотворительному фонду «Обнаженные сердца» и его программе «Игра со смыслом». По итогам конкурсного отбора проект по созданию игровых зон Натальи Маскаевой вошел в пятерку лучших. Фонд выделил 9 миллионов на приобретение игрового оборудования и мягкого покрытия как российского, так и зарубежного производства. Например, веревочный комплекс фирмы «Атрикс» – из городов Тольятти и Орёл, комплектующие фирмы «КСИЛ» – из Санкт-Петербурга, есть оборудование фирмы КOMPAN – из Дании.

Кроме того, больше 1 миллиона выделила администрация Благовещенска на покупку и установку туалетов, около 350 тысяч – на освещение в парке. В нем также установят комнату матери и ребенка.

Инклюзивная площадка, на сегодняшний день единственная не только в Благовещенске, но и в Амурской области. Она разместится на площади 3 800 квадратных метров Первомайского парка. На площадке дети смогут играть и летом, и зимой. Маленькие посетители парка и их родители очень ждут, когда игровой комплекс можно будет опробовать.

«Мамочки с ребятишками подходят ко мне и говорят: "Наталья, спасибо вам большое, за то, что такую красоту нашим детям делаете. Хоть что-то у нас в парке появляется, да еще и бесплатно. Я говорю: "Так, для своих же детей делаем". Родители с детьми уже ждут не дождутся. Последняя машина с комплектующими придет 21 октября. Мы надеемся, что до конца октября мы все-таки ее добьем. 30 октября, надеемся, что сделаем торжественное открытие», – рассказала директор парка.

Она добавила, что к тому времени в Благовещенск прилетят представители благотворительного фонда. Они оформят акт приема-передачи инклюзивной площадки. То есть фонд подарит игровой комплекс городу, а город поставит его на баланс парка.