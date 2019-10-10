Эксперты назвали вещи, на которых стали экономить россияне

Аналитический центр НАФИ опубликовал результаты опроса об экономии. Чаще всего россиянам приходится экономить на отпусках, развлечениях и лечении.

Большая часть россиян – порядка 46 % опрошенных – экономят на отпуске из-за недостаточного количества денег. 29 % респондентов отказываются от походов в театры и кино, а 27 % ограничивают расходы на медикаменты и необходимые медицинские процедуры. Такую статистику приводит ТАСС со ссылкой на имеющиеся в распоряжении редакции исследования.

При этом порядка 24 % респондентов отказываются от поездок к родственникам и друзьям, 21 % экономит на покупке одежды и обуви, а 18 % не покупают действительно необходимые в домашнем хозяйстве вещи.

Также отмечено, что за последние четыре года выросло число россиян, готовых экономить на образовании для себя и своих детей. Если в 2015 году экономить на образовании для детей и взрослых готово было по 6 % респондентов, то к текущему году эта доля составила 10 % и 9 % соответственно. 4 % россиян также экономят на образовании детей. Они отказываются от дополнительных кружков и секций.

В исследовании приняли участие 1 600 респондентов из 52 регионов.