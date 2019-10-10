Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
10октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:32 0

Эксперты назвали вещи, на которых стали экономить россияне

Эксперты назвали вещи, на которых стали экономить россияне
Фото: Igor Schubin с сайта Pixabay

Аналитический центр НАФИ опубликовал результаты опроса об экономии. Чаще всего россиянам приходится экономить на отпусках, развлечениях и лечении.

Большая часть россиян – порядка 46 % опрошенных – экономят на отпуске из-за недостаточного количества денег. 29 % респондентов отказываются от походов в театры и кино, а 27 % ограничивают расходы на медикаменты и необходимые медицинские процедуры. Такую статистику приводит ТАСС со ссылкой на имеющиеся в распоряжении редакции исследования.

При этом порядка 24 % респондентов отказываются от поездок к родственникам и друзьям, 21 % экономит на покупке одежды и обуви, а 18 % не покупают действительно необходимые в домашнем хозяйстве вещи.

Также отмечено, что за последние четыре года выросло число россиян, готовых экономить на образовании для себя и своих детей. Если в 2015 году экономить на образовании для детей и взрослых готово было по 6 % респондентов, то к текущему году эта доля составила 10 % и 9 % соответственно. 4 % россиян также экономят на образовании детей. Они отказываются от дополнительных кружков и секций.

В исследовании приняли участие 1 600 респондентов из 52 регионов.

Просмотров всего: 72

#жизнь

распечатать


Общество 2

Судебные приставы объяснили амурчанам, что делать, если их настигли долги «двойников»
Общество 3

Амурчан удивил сбор средств на установку стелы за 195 тысяч рублей
Общество

В Благовещенске пенсионеров учат скандинавской ходьбе
Общество 9

Амурскую область отнесли к регионам с высокой смертностью от алкоголя
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь