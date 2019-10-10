Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
10октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:05 0

Амурский спортсмен завоевал серебро на соревнованиях по летнему биатлону

Амурский спортсмен завоевал серебро на соревнованиях по летнему биатлону
Фото: biathlon.life

Амурский спортсмен Ярослав Кузнецов стал вторым на всероссийских соревнованиях по летнему биатлону. За победу в городе Сосновый Бор Ленинградской области боролись более 500 биатлонистов со всей страны.

В рейтинговых соревнованиях на призы олимпийского чемпиона Дмитрия Малышко участвовали в том числе олимпийские чемпионы Дмитрий Малышко, Антон Шипулин, Дмитрий Васильев и двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий.

Воспитанник амурского клуба «Ярый» Ярослав Кузнецов под руководством своего отца Сергея Кузнецова участвовал в эстафете, которая проходила в формате лыже-роллеры. В итоге спортсмен завоевал серебро. А в дисциплине кросс-спринт юноша показал пятый результат.

Как пояснили в амурском министерстве физкультуры и спорта, сейчас Ярослава ждет небольшой перерыв, после которого он начнет подготовку к крупнейшим детским соревнованиям по биатлону – Кубку Анны Богалий – Ski-MiR. Состязания пройдут в четыре этапа: в Мурманске, Магнитогорске, Южно-Сахалинске, Новосибирске и охватят более 2 тысяч участников.

Просмотров всего: 91

#спорт

распечатать


Общество

В Благовещенске пенсионеров учат скандинавской ходьбе
Спорт

В Благовещенске волейболисты будут тренироваться на покрытии из Франции (фото)
Общество 1

В Райчихинске торжественно открыли памятную доску убитому Андрею Драчёву
Спорт

Амурская спортсменка завоевала серебро на Кубке мира по карате
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь