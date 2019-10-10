Амурский спортсмен завоевал серебро на соревнованиях по летнему биатлону

Амурский спортсмен Ярослав Кузнецов стал вторым на всероссийских соревнованиях по летнему биатлону. За победу в городе Сосновый Бор Ленинградской области боролись более 500 биатлонистов со всей страны.

В рейтинговых соревнованиях на призы олимпийского чемпиона Дмитрия Малышко участвовали в том числе олимпийские чемпионы Дмитрий Малышко, Антон Шипулин, Дмитрий Васильев и двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий.

Воспитанник амурского клуба «Ярый» Ярослав Кузнецов под руководством своего отца Сергея Кузнецова участвовал в эстафете, которая проходила в формате лыже-роллеры. В итоге спортсмен завоевал серебро. А в дисциплине кросс-спринт юноша показал пятый результат.

Как пояснили в амурском министерстве физкультуры и спорта, сейчас Ярослава ждет небольшой перерыв, после которого он начнет подготовку к крупнейшим детским соревнованиям по биатлону – Кубку Анны Богалий – Ski-MiR. Состязания пройдут в четыре этапа: в Мурманске, Магнитогорске, Южно-Сахалинске, Новосибирске и охватят более 2 тысяч участников.