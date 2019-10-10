Амурский прокурор проверил пострадавшую при паводке школу в Норске

Фото: Прокуратура Амурской области

9 октября прокурор Амурской области Руслан Медведев посетил пострадавшие от паводка села Норск и Угловое и провел прием местных жителей. Он также осмотрел территории Селемджинского и Мазановского районов, подвергшиеся разгулу стихии.

В селе Норск Селемджинского района прокурор с губернатором области Василием Орловым, главным федеральным инспектором по Амурской области Игорем Шиповым посетил школу, которая во время чрезвычайной ситуации оказалась затопленной.

По результатам проверки в августе этого года прокурор Селемджинского района объявил начальнику отдела образования района предостережение о недопущении нарушения сроков ремонтных работ. В настоящее время в школе ремонтируют кабинеты, меняют пол, двери, системы отопления и водоснабжения. Учебный процесс не нарушен, сообщает амурская прокуратура.

Кроме того, Руслан Медведев осмотрел часть домовладений, в которые заходила вода.

Во время посещения школы в Норске к прокурору обратилось 10 человек. В первую очередь люди обеспокоены непредставлением им компенсационных выплат. В большинстве случаев граждане жаловались на действия органов местного самоуправления.

Так, со слов одного из заявителей, местная администрация предоставила сведения о том, что на момент чрезвычайной ситуации он в пострадавшем жилом помещении постоянно не проживал. В связи с этим у гражданина отсутствует возможность получить компенсационные выплаты. По данному обращению прокурор поручил провести проверку, опросить свидетелей с целью подтверждения факта проживания заявителя в жилом помещении, при наличии оснований обратиться в интересах гражданина в суд.

В селе Угловом Мазановского района прокурор посетил пострадавшие во время наводнения здания школы, котельной, ФАПа. В целях своевременного ремонта этих объектов прокурор Мазановского района главе района объявил предостережения. В настоящее время ремонтные работы выполняются.

В Угловом к прокурору обратилось 8 граждан. Их интересовали вопросы получения финансовой помощи за частичную, либо полную утрату имущества, переселение из жилых помещений, признанных непригодными и другие.

Так, одна из местных жительниц обратилась о неполучении финансовой помощи. По ее словам, во время паводка вода в жилом помещении поднялась значительно выше уровня пола, было утрачено имущество первой необходимости. Руслан Медведев поручил территориальному прокурору разобраться в ситуации и при наличии оснований обратиться в суд в интересах пострадавшей жительницы.

По информации пресс-службы амурской прокуратуры, все обратившиеся на прием граждане получили разъяснения по интересующим их вопросам. Обращения, требующие проверки, прокурор области взял на личный контроль.