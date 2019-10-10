Судебные приставы объяснили амурчанам, что делать, если их настигли долги «двойников»

«В случае если с банковского счета гражданина списаны денежные средства, либо в отношении него применены иные меры принудительного исполнения, а исполнительное производство возбуждено в отношении однофамильца с идентичной датой рождения, необходимо в сервисе "Банк данных исполнительных производств" на официальном сайте ФССП России получить сведения о структурном подразделении территориального органа ФССП России, в котором возбуждено исполнительное производство», – объяснили в УФССП по Амурской области.

После получения необходимых сведений из сервиса «Банк данных исполнительных производств» необходимо обратиться к судебному приставу-исполнителю, возбудившему исполнительное производство. Ему нужно предоставить заявление об ошибочной идентификации гражданина как должника по исполнительному производству. К заявлению требуется приложить документы, позволяющие однозначно идентифицировать личность заявителя: копию паспорта, СНИЛС, ИНН. Получив необходимые документы, судебный пристав-исполнитель незамедлительно принимает меры по отмене всех ранее наложенных арестов и ограничений на имущество, права гражданина, а также меры по возврату удержанных денежных средств.

«Кроме того, при поступлении обращений об ошибочной идентификации гражданина как должника по исполнительному производству, должностными лицами территориального органа ФССП России принимаются меры к учету информации о наличии гражданина, имеющего тождественные анкетные данные "двойника" с должником по исполнительному производству. Данная информация вносится в "Реестр двойников" и используется, в том числе, для информирования судебных приставов-исполнителей о наличии "двойника" при вынесении постановлений по исполнительным производствам в отношении должников, имеющих совпадения с указанной в справочнике информации», – сообщает ведомство.

Таким образом, по исполнительным производствам, где имеются «двойники», информация по которым внесена в указанный реестр, отражается предупреждение и отключается автоформирование процессуальных документов. Это позволяет избежать повторных наложений ограничений на граждан, не являющихся должниками.

С начала 2019 года в управление Федеральной службы судебных приставов поступило 71 обращение от граждан по вопросу их ошибочной идентификации как должников по исполнительным производствам. По результатам рассмотрения этих обращений все ограничительные меры в отношении указанной категории граждан были отменены, а сведения о наличии «двойника» внесены в «Реестр двойников».