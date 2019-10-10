В Благовещенске владелицу частного детсада заподозрили в избиении приемного ребенка

Огласку истории с побоями предала бабушка 8-летнего мальчика Жени Елена Полоз – мама той самой Марии Полоз, о которой неоднократно писало ИА «Амур.инфо». Два года назад Марию скинул с лестницы в ночном клубе ее сожитель, девушка получила тяжелую черепно-мозговую травму. После этого она лишилась родительских прав из-за условий, в которых содержался ее ребенок. Мальчика передали в семью опекунов, которых мама Марии и обвинила в нанесении побоев.

Корреспондент Амур.инфо пообщался с Еленой Полоз, которая выложила историю в своем аккаунте в Инстаграме, начав публикацию с призыва о помощи: «ЛЮДИ! ПОМОГИТЕ НАМ! Максимальный репост! Эта женщина с мужем ИЗДЕВАЮТСЯ и МУЧАЮТ ДЕТЕЙ!».

«Когда Маша еще была в реанимации после падения с лестницы, встал вопрос, чтобы оформить опеку над Женей. На тот момент я не могла стать опекуном по состоянию здоровья. Тем не менее после происшествия Женя жил со мной, но вскоре мне пришлось его вернуть матери, – рассказала в телефонном разговоре корреспонденту Амур.инфо бабушка мальчика Елена Полоз. – Я подавала в суд ходатайство, что Машу необходимо ограничить в родительских правах, потому что у нее не все хорошо с психическим здоровьем в результате травмы. Но суд не встал на мою сторону. Вернуть ребенка Маше тогда помог ее сожитель, столкнувший ее с лестницы. Он очень стремился загладить вину и избежать наказания. Поэтому старался сделать все для этого. Он помог ей с адвокатом, и в итоге Женя вернулся к маме. Правда, опека все же установила контроль над Машей и устраивала проверки, которые показали, что ребенок живет в антисанитарии в неприемлемых условиях. Тогда снова встал вопрос об опекунстве».

После этого, со слов Елены, мальчик попал в семью нынешних опекунов. В феврале 2019 года ребенка забрали к себе друзья Марии – Ксения и Александр Егоровы. Мальчик хорошо знал их и не раз гостил там. Семья Егоровых живет в собственном коттедже в Благовещенском районе, занимается бизнесом. У главы семейства своя фирма по производству мебели, у Ксении – билингвальный частный детсад в Благовещенске. Ксения участвовала в сборе средств для больных детей в рамках телемарафона «Крылья», а также была победителем 88-го этапа премии «Бизнес-Успех».

Тем не менее Елена уверена, положительный образ не мешает Ксении и Александру бить детей. Их у супругов восемь – двое родных и шесть приемных.

«Маша попросила Ксению, чтобы ребенок временно пожил у нее, пока она не найдет работу. Но позже, в марте, Маша, поддавшись уговорам Ксении и органов опеки, подписала заявление об отказе от ребенка в пользу семьи Егоровых для того, чтобы Женю не отдали в детдом. Ксения пообещала, что Маша сможет видеться с ребенком. Мол, это чистая формальность, она просто хочет помочь Маше. В итоге Маше не давали видеть ребенка, а Ксения подала в суд, чтобы лишить Машу родительских прав и обязать ее платить алименты. И суд принял сторону Ксении. С февраля ребенок жил в этой семье, об этом ни я, ни моя младшая дочь не знали. Мы Машу спрашивали все это время, как Женя и где он, а она говорила, что он в гостях. Мы и не переживали сильно, потому что Женя часто бывает в гостях, у него много друзей, он социализированный ребенок и с детства привык к массовке. Но позднее нас пригласила опека и предложила написать отказ от ребенка. Мы удивились, не поняли, какой отказ и почему мы должны его написать. Сказали, что не будем этого делать. И вот тогда-то от них мы и узнали, что Женя с февраля живет у Егоровых. Маша все отрицала, говорила, что не отказывалась ни от кого. Но сделать уже ничего нельзя было», – рассказала Елена Полоз.

Наладить отношения, со слов Елены, у них с Ксенией не получалось. Елена уверена, что отчасти в том, что с ее дочерью случилась беда, есть и вина Ксении, которая покрывала походы Марии в ночные клубы. «С Егоровой у нас отношения не сложились давно. Еще до этого инцидента с ночным клубом она покрывала Машины походы по увеселительным заведениям, забирала Женю к себе с ночевкой, а Маша гуляла тем временем», – высказалась Елена Полоз.

В итоге Елена и Ксения сошлись на том, что бабушка и тетя мальчика смогут периодически забирать его к себе в гости. В одну из таких встреч с ребенком родня и обнаружила на его теле синяки. На вопрос, откуда они появились, Женя отвечал неохотно, а потом расплакался, рассказала Елена.

«Он попросил не рассказывать никому, что его постоянно бьют, иначе будет еще хуже. Причем бьют не только его, но и других детей. Бьет и Ксюша, и ее супруг Саша. Мы в выходные ничего не делали, вернули его обратно Егоровым, дождались понедельника, снова позвонили Ксении и забрали Женю. Я схитрила, сказала, что на день приехала моя мама и хочет его видеть. А на самом деле мы повезли его в полицию. Написали заявление, и нам дали направление на судмедэкспертизу. Мы сняли побои и пошли к инспектору ПДН. В опеке до сих пор нам не верят, что Егоровы могли его бить. Только инспектор ПДН нам поверила. Хорошая женщина такая, ей-то он и рассказал, что бьют его давно, первый раз избили за то, что он не смог пересказать книгу. Избила Ксения. Потом в этот же день пришел Саша, зажал его между ног и избил собачьим ошейником, попал по лицу, пошла кровь. Бьют и других: у девочки одной еще хуже синяки, чем у Жени. Почему опека этого не видит, непонятно. То ли не смотрят, то ли не хотят видеть», – поделилась Елена Полоз.

После этого Женю поместили в социальную палату детской горбольницы. В семью Егоровых он не вернулся. Сейчас бабушка пытается оформить временную опеку над ребенком, чтобы забрать его к себе. Елена рассказала, что родной отец Жени жив, но ребенком не интересуется и помогать отказался. Родительских прав у него нет.

«Мы переживаем, что Женю настроят против нас и запугают. Ксюша знает, где он находится. А он будет говорить все что угодно, лишь бы его не били. При этом ненависти он к ней не испытывает, он же ребенок. Мы хотим скорее забрать его. Пока он там находится, его постоянно кто-то допрашивает, угнетает его состояние. Может быть, нас кто-то услышит из вышестоящих руководителей и поможет нам ускорить этот вопрос – уладить бюрократические формальности. Почему нельзя отдать ребенка нам и дальше все эти моменты с документами решать? Почему он должен там находиться?» – добавила Елена Полоз.

Корреспондент Амур.инфо связался с Ксенией Егоровой, которая опровергла версию о побоях. С ее слов, Елена просто невзлюбила ее и мстит, обвиняя в несложившейся судьбе дочери.

«В феврале мы взяли Женю к себе в гости, Маша позвонила и сказала, что ее лишают родительских прав. Я пришла к ней, увидела, что в доме очень грязно, у него нет ни игрушек, ни школьных принадлежностей, ни рабочего места, чтобы уроки делать, ни еды. Женя сам попросился к нам. Потому что я знаю его с двух лет, он у нас часто бывал. Маша уходила в ночные клубы, а ребенка отдавала нам. Собственно в этом меня и обвиняет ее мама. Якобы я виновата, что разрушена их семья, якобы я виновата в трагедии, случившейся с Машей. Мол забирая ребенка, я развязывала ей руки, и Маша спокойно ходила по заведениям. Но причем тут я? Ребенок ее никогда не останавливал. Он так и так оставался бы один, она бы все равно уходила. Когда Маша написала отказ от Жени в нашу пользу, у бабушки спросили, будет ли она забирать ребенка к себе, но она отказалась. Полгода Женя прожил у нас, и в июне бабушка впервые объявилась, сказав, что хочет все-таки забрать внука, что он должен жить в родной семье. Я говорю: что это такое, взяли, отдали, потом забрали, он что игрушка? Она на это сказала мне – война так война. Я сделаю все, чтобы забрать ребенка, она это кричала на всю улицу, и настраивала Женю против нас», – высказалась Ксения Егорова.

Ксения также добавила, что ни она, ни ее муж никогда не избивали детей. Более того, синяков у Жени ни разу не видели ни учителя, ни медицинские работники.

«Нам удалось договориться в итоге, что бабушка будет периодически видеться с Женей. В субботу она его забрала и якобы нашла синяки. Но за день до этого я лично мазала ему попу кремом, потому что у него там какое-то красное пятно появилось, и там не было никаких синяков. Она повела его на медэкспертизу – там написано "удар или ушиб твердым предметом", там не указано, что зафиксированы именно побои. В среду я его ладошкой подшлепнула по попе, но не с такой силой, чтобы был синяк. И там следы не от ладошки – там три ровных полоски. После этого к нам приезжали органы опеки, они разговаривали с каждым ребенком по отдельности в комнате, осматривали их. Ни у кого нет синяков. Более того, с Женей мы в августе проходили медосмотр, не было на нем никаких следов побоев. Его осматривали врачи. После того как бабушка забрала Женю, со мной связалась соцпедагог из школы и сказала, что на днях, когда детям делали прививки, их осматривали, у Жени не было синяков. Если бы были какие-то факты побоев, они бы уже всплыли.

Что касается наказаний, я могу отругать, наказать тем, что заберу телефон на неделю, лишу компьютера, чтобы они не отвлекались, а учились. Но чтобы избивать – такого нет. Мы уже связались с отделом полиции, в пятницу у меня назначена встреча с участковым, будем заявление писать о распространении клеветы в отношении нас. У нас свой бизнес, нас многие знают, мы живет в большом доме площадью 270 квадратов, дети живут по два человека в комнате, у них много игрушек, мы проводим время вместе, организовываем праздники. У меня частный детский сад – о каких издевательствах над детьми идет речь? Нас недавно награждали как лучших опекунов, давали от районной опеки благодарность. К нам регулярно приезжает специалист опеки, она осматривает детей. Мы не живем на те пособия, которые нам выплачивают, у нас есть деньги, мы хорошо зарабатываем. Я боюсь за остальных детей, что их тоже заберут. Для нас для всех это очень сильный стресс. Мы все плакали, когда узнали, что Женю поместили в соцпалату», – поделилась Ксения Егорова.

В минсоцзащиты региона сообщили, что в настоящее время проводится проверка. Психологи соцучреждений выезжали в приемную семью, общались с детьми. Угрозы жизни и здоровью несовершеннолетних нет, заключили эксперты.

«Евгений, о котором идет речь, с 07.10.2019 находится в социальной палате. Судьба остальных детей будет решена в ближайшие дни совместно с органами полиции. Отметим, что ранее к приемной семье нареканий не возникало», – прокомментировали в министерстве.

Кроме того, в интересах детей, подключена третья сторона – организация «Мамонтёнок». Общественники готовы выехать в семью и провести независимое расследование ситуации вплоть до снятия видеоподтверждения.

«Сейчас очень важно остановить обсуждения посторонних лиц в социальной сети, – сказала психолог министерства Ирина Жданова. – Потому что комментарии читают сами дети, а это может нанести им психологическую травму, в конфликте взрослых сторон страдают именно они. Взрослые со временем договорятся, успокоятся, а на ребёнке все эти обсуждения могут сказаться и в дальнейшем – на характере, на отношении к жизни, доверии к окружающим».

Более подробную информацию в ведомстве обещали предоставить позднее.