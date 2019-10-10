Амурчан удивил сбор средств на установку стелы за 195 тысяч рублей

В редакцию ИА «Амур.инфо» прислали фотографию объявления, где опубликовано обращение к жителям поселка Февральск Селемджинского района. В населенном пункте объявлен сбор средств на установку стелы «Я люблю Февральск».

«Разве за счет жителей должны ставить стелу?» – задались вопросом амурчане. Как выяснило агентство, это частная инициатива.

«Уважаемые жители поселка Февральск! Давайте все вместе сделаем подарок нашему поселку в виде стелы: "Я люблю Февральск". Никто никого не принуждает, это деяние добровольное. Стоимость стелы 195 000 рублей», – сказано в тексте объявления. Далее приводятся реквизиты для сбора средств, номера телефонов, а также адрес группы в WhatsApp.

По одному из указанных телефонов агентству пояснили: «Это личная инициатива жителей поселка Февральск». Собеседница Елена рассказала, что проживает в данном населенном пункте, и было принято решение украсить его территорию такой стелой. Участие в сборе средств сугубо добровольное.

По словам Елены, в 195 тысяч рублей обойдется непосредственно изготовление арт-объекта, а по установке будут решать отдельно. Вопрос пытаются согласовать с местной администрацией.

Из необходимых 195 тысяч рублей, пояснила Елена, удалось собрать пока только 30 тысяч. Стелу должно изготовить одно из предприятий Благовещенска.

«Нам подсказали те, кто уже установил в Экимчане и в Токуре. Дали контакты. Там тоже был сбор личных средств. Мы решили последовать их примеру», – сказала Елена.