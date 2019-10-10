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10октября
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сегодня, 15:32 5

Амурчан удивил сбор средств на установку стелы за 195 тысяч рублей

Амурчан удивил сбор средств на установку стелы за 195 тысяч рублей

В редакцию ИА «Амур.инфо» прислали фотографию объявления, где опубликовано обращение к жителям поселка Февральск Селемджинского района. В населенном пункте объявлен сбор средств на установку стелы «Я люблю Февральск».

«Разве за счет жителей должны ставить стелу?» – задались вопросом амурчане. Как выяснило агентство, это частная инициатива.

«Уважаемые жители поселка Февральск! Давайте все вместе сделаем подарок нашему поселку в виде стелы: "Я люблю Февральск". Никто никого не принуждает, это деяние добровольное. Стоимость стелы 195 000 рублей», – сказано в тексте объявления. Далее приводятся реквизиты для сбора средств, номера телефонов, а также адрес группы в WhatsApp.

По одному из указанных телефонов агентству пояснили: «Это личная инициатива жителей поселка Февральск». Собеседница Елена рассказала, что проживает в данном населенном пункте, и было принято решение украсить его территорию такой стелой. Участие в сборе средств сугубо добровольное.

По словам Елены, в 195 тысяч рублей обойдется непосредственно изготовление арт-объекта, а по установке будут решать отдельно. Вопрос пытаются согласовать с местной администрацией.

Из необходимых 195 тысяч рублей, пояснила Елена, удалось собрать пока только 30 тысяч. Стелу должно изготовить одно из предприятий Благовещенска.

«Нам подсказали те, кто уже установил в Экимчане и в Токуре. Дали контакты. Там тоже был сбор личных средств. Мы решили последовать их примеру», – сказала Елена.

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#жизнь

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Комментарии
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  • кержак

    кержак
    1 час назад

    ...а за чо там 195000 рублей? вам совет - стоит поискать в других местах. такая работа стоит значительно дешевле. еще и на установку хватит.

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    распечатайте на банере и повесьте на стене, любителям хватит)))

  • Деков

    Деков
    1 час назад

    потом будет как в Белогорске

  • Буцефал

    Буцефал
    12 минут назад

    А что то своё слабо придумать,как под копирку в каждом городе эти галочки.

  • retrogr

    retrogr
    10 минут назад

    судя по цене эскиз будет от дворецкого самого церетели

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