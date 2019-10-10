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10октября
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В амурском селе мужчина издевается над собаками и снимает на видео (видео 18+)

В амурском селе мужчина издевается над собаками и снимает на видео (видео 18+)
Фото: Скриншот видео

Жительница села Новочесноково Михайловского района сообщила о фактах жестокого обращения с животными. По словам амурчанки, односельчанин из ружья прилюдно стреляет в домашних собак, издевается над ними, снимает это на видео и выкладывает в сельскую группу WhatsApp. Пару таких видео неравнодушная женщина отправила в редакцию ИА «Амур.инфо».

Внимание! Данное видео может содержать в себе сцены насилия. Информация не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим совершеннолетия или со слабой психикой.

«Некое чудовище, я не могу другим словом назвать, отстреливает безобидных животных, причем из ружья стреляет в поселке, где ходят люди, дети. Он рассылает видео. Это видят дети, они плачут. Некоторые узнают в этих собаках своих верных друзей, любимцев. Этот человек не должен остаться безнаказанным», – считает амурчанка.

Внимание! Данное видео может содержать в себе сцены насилия. Информация не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим совершеннолетия или со слабой психикой.

Очередной инцидент произошел 9 октября. На первом видео – обездвиженная собака с окровавленными лапами. Следующее видео, очевидно, снято после того, как мужчина расправился с животным. Неожиданно для него собака стала издавать звуки, и он решил ее добить. «Я что-то ничего не пойму. Смотрите, сейчас во дворе лазаю, что-то орет, пищит – она ожила, тварь эта. Эй ты, тварь! – дальше он несколько раз бьет еще живое животное дубиной. – Мразота. Еще на меня смотрит».

Это не единственная жертва, говорит обратившаяся в редакцию женщина. С ее слов, еще одну собаку он убил 8 октября. «Собака была меньше этой. У хозяйки животного такая истерика была, что понадобилась медицинская помощь. Он говорит, что собаки зашли к нему во двор и разорвали барана. Но это же не эти собачки – они маленькие и безобидные. Последняя убитая собака принадлежала бабушке и дедушке, ей около 15 лет. Господи, ну какой баран, она даже уже гавкать не умела. Я, конечно, понимаю, что для хозяина в деревне это большой ущерб. В общем, он сказал, что всех будет отстреливать. Но он не просто их отстреливает, он их забивает, издевается над еще живыми. Это жестоко. Страшно то, что стрельба идет в деревне. А если где-то ребенок находится, а он стреляет?» – поделилась сельчанка.

Корреспондент Амур.инфо связался с мужчиной, который жестоко расправился с животными. Он рассказал, что убил собак от отчаяния. И другого выхода, говорит сельчанин, у него не было. С его слов, крупные и небольшие собаки повадились в его сарай.

«Я эту собаку поймал, когда она чушке спину грызла. А я что должен делать – стоять смотреть на этих собак? Это жестоко, да, но что мне оставалось делать? Какая попалась, ту и убил. Это происходит на протяжении четырех дней. Они у меня съели 5 баранов, чушек, гусей, уток, кур и индюков. Все свидетели. Я не работаю, купил хозяйство на что мог. И почему я это должен прощать? У меня ущерб на 70 тысяч рублей, никто мне его возмещать не будет. Мы с главой администрации ходили по домам, разбирались. Кто-то говорит: "Моя собака давно не дома", другой: "Моя собака на цепи". Рассылаю видео в вотсап, и сразу почему-то хозяева находятся», – прокомментировал сельчанин.

Он добавил, что после того, как собаки напали на его сельхозживотных, он написал заявление в полицию, но получил отказ в возбуждении дела. Мужчина говорит, что не раз просил односельчан привязывать собак и как-то решить проблему с бесхозными животными. Он жалуется, что в его селе засилье собак. «У нас эти собаки по всей деревне бродят, их очень много. Родители боятся детей в школу отправлять», – добавляет амурчанин.

Теперь мужчина намерен обратиться в прокуратуру, чтобы решить проблему с животными, свободно разгуливающими по селу.

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#животные #происшествия

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    сельская группа даже есть, а у нас городской нет в ватсапе.

  • Noir

    Noir
    2 часа назад

    Интересно, а что заборов нету (или руки из жопы растут чтоб его в порядок привести) или живность посреди улице сама по себе бегает? Собаки еду со стола может еще у него воруют? Дурачок по статье пойдет за жестокое обращение с животными, а если еще хозяева собак напишут заявления то там еще что-нибудь допишут, он сам доказательства для суда отснял.

  • Lady G

    Lady G
    1 час назад

    вот мразина то, носит же земля

  • Бугемон

    Бугемон
    1 час назад

    Noir

    Интересно, а что заборов нету (или руки из жопы растут чтоб его в порядок привести) или живность посреди улице сама по себе бегает? Собаки еду со стола может еще у него воруют? Дурачок по статье пойдет за жестокое обращение с животными, а если еще хозяева собак напишут заявления то там еще что-нибудь допишут, он сам доказательства для суда отснял.



    Вот именно, приходит к тебе сосед и говорит: "Петя, твой Тузик по улице носится и во двор ко мне лезет, а у меня там куры, гуси, дети малые. Будь человеком - привяжи пса." А ты ему: "пошёл на х.., сосед! Тузик безобидный, он курей не жрёт!" А потом бац и нету Тузика, порвали его как тряпку. И при чём за дело порвали! А тебя просили, по-человечески. Но нет, деревня же, кто тут будет за непривязаную собаку наказывать.

    С видео, конечно, перебор. А вообще, всё правильно сделал!

  • Амурррчанка

    Амурррчанка
    1 час назад

    Твою ж мать... Эта мразь в прокуратуру писать ещё собрался... Поназаводят скотину- ни заборов, ни сараев... Пусть хозяева собак сами пишут заявление и привлекают к ответственности за стрельбу в населённом пункте и за убийство собак урода этого. А то они в редакцию обращаются почему то вместо полиции и прокуратуры

  • remez

    remez
    1 час назад

    В Новочесноково ни ногой, чур меня.

  • Сара сара

    Сара сара
    22 минуты назад

    Да он псих, да еще с ружьем

  • retrogr

    retrogr
    17 минут назад

    пи.... чепушило

  • Сара сара

    Сара сара
    14 минут назад

    Так это волки к нему наверное наведались сожрали баранов и погрызли чушкам спины (хотя чушек всех уничтожилили), а отстреливает почемуто маленьких беззащитных собачек , белая горячка чтоли уже???

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