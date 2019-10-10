Мама, я вижу свои руки: потерявшей зрение Саше Болотиной собирают деньги на лечение

Для девятилетней Саши Болотиной из амурского поселка Прогресс объявлен очередной сбор. На третий блок химиотерапии в Южной Корее остается собрать около 400 тысяч рублей.

Диагноз «нейробластома забрюшинного пространства 4 стадии» Саше поставили в 2015 году. Последовала операция, но спустя 3,5 года болезнь вернулась. Российские клиники отказали в дальнейшем лечении, рассказывала тогда мама. Помощь девочке предложила одна из южнокорейских клиник «СунЧонХян».

Сашу ждут в Корее на третий 3 блок химиотерапии, всего их запланировано 7. Между блоками мама с дочкой возвращаются в Россию, и Саша проходит лечение в Амурской областной детской больнице. Сейчас она также лежит в отделении гематологии. «Саша чувствует себя хорошо, кушает неплохо, но поднимается температура ежедневно. Показатели анализов немного растут», – рассказала мама девочки Оксана.

Но больше всего родных Саши и всех, кто неравнодушен к ее судьбе, радует постепенное улучшение зрения у девочки. Оно практически полностью пропало, но сейчас, как говорит мама, начинает возвращаться.

«Меня она пока не видит. Но в субботу Саша в руках держала бутылочку с водой и вдруг воскликнула: “Мама, я вижу бутылку, она прозрачная, и я вижу свои руки! Я скоро буду видеть!”. У нее была такая радость, такой восторг», – рассказывает мама.

Пока больничная жизнь Саши ограничена небольшим набором развлечений, но лишенная зрения девочка полюбила слушать радио. «Мы слушаем аудиосказки, читаем, а сейчас дочка увлекалась радио. Ей нравятся развлекательные программы, просто музыка уже ей неинтересна. Знает, когда программа начнется, просит включить ей радио», – делится Оксана Болотина.

6 октября Сашу уже ждали в Южной Корее, но слишком низкие лейкоциты в крови, а еще не полностью собранная сумма задержали эту поездку. Сейчас для ребенка необходимо собрать 400 тысяч рублей. 405 тысяч уже собрано, еще 50 тысяч – сумма переплаты в клинике. Таким образом, один блок химии обходится примерно в 850 тысяч рублей.

Амур.инфо публикует реквизиты для желающих перевести деньги на лечение Саши Болотиной: карта Сбербанка 5469 0300 1262 4128; мобильный банк 8-924-673-22-09. Получатель: Юлия Сергеевна В.