В Приамурье признали справедливым приговор убийце военного дирижера

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Установлено, что в апреле 2019 года белогорец познакомился с мужчиной и пригласил его к себе в гости. Там амурчане распивали спиртное. Между ними произошел конфликт, и белогорец ударил ножом и черенком от метлы нового знакомого. Тот от полученных повреждений скончался. Спустя 2 дня житель Белогорска завернул труп в ковер, вывез его и спрятал в районе гаражей.

С учетом данных о личности мужчины, который ранее был судим, суд установил в его действиях рецидив преступлений, назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Не согласившись с приговором, осужденный подал на него апелляционную жалобу, в которой просил смягчить наказание. Судебная коллегия по уголовным делам Амурского областного суда, рассмотрев материалы уголовного дела, признала приговор Белогорского городского суда законным и обоснованным, а назначенное наказание – справедливым, сообщает прокуратура Амурской области.