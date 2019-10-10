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10октября
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сегодня, 14:46 0

В Приамурье признали справедливым приговор убийце военного дирижера

В Приамурье признали справедливым приговор убийце военного дирижера
Фото: архив Амур.инфо

В Амурской области вступил в силу приговор в отношении жителя Белогорска. 28-летний мужчина был осужден за убийство военнослужащего – дирижера военного оркестра Сергея Кирсанова.

Установлено, что в апреле 2019 года белогорец познакомился с мужчиной и пригласил его к себе в гости. Там амурчане распивали спиртное. Между ними произошел конфликт, и белогорец ударил ножом и черенком от метлы нового знакомого. Тот от полученных повреждений скончался. Спустя 2 дня житель Белогорска завернул труп в ковер, вывез его и спрятал в районе гаражей.

С учетом данных о личности мужчины, который ранее был судим, суд установил в его действиях рецидив преступлений, назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Не согласившись с приговором, осужденный подал на него апелляционную жалобу, в которой просил смягчить наказание. Судебная коллегия по уголовным делам Амурского областного суда, рассмотрев материалы уголовного дела, признала приговор Белогорского городского суда законным и обоснованным, а назначенное наказание – справедливым, сообщает прокуратура Амурской области.

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#Белогорск #военные #криминал #происшествия #суды

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