Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
10октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:21 4

Проблему с дорогой в амурское село Октябрьский обещают решить власти

Проблему с дорогой в амурское село Октябрьский обещают решить власти

В пресс-службе администрации Зейского района прокомментировали проблему с дорогой в село Октябрьский. Ранее сообщалось, что она находится в плохом состоянии и на ней застревают машины.

«(…) по муниципальному контракту проведены ремонтно-восстановительные работы на участке поселок Юбилейный – река Деп. На участок река Деп – поселок Октябрьский в связи с высоким уровнем воды в реке Деп до настоящего времени нет возможности завезти технику для выполнения ремонтно-восстановительных работ. В настоящее время проводятся мероприятия по обустройству паромной переправы через реку Деп. В кратчайшие сроки будет заключен муниципальный контракт на выполнение ремонтно-восстановительных работ на участке от реки Деп до поселка Октябрьский, и работы будут проведены», – говорится в ответе пресс-службы.

Прокомментировали власти и проблему с водовозкой: «Со слов главы Октябрьского сельсовета, произошла поломка водовозного автомобиля. Для ремонта были заказаны запасные части. Пока запасные части были в доставке, автомобиль отремонтировали без их замены. Был осуществлен подвоз воды в детский сад и школу. Население обеспечивает свои нужды в питьевой воде своими силами из имеющихся автономных источников воды. По словам главы сельсовета, уже сегодня запасные части для ремонта автомобиля доставят в поселок Октябрьский, и автомобиль будет восстановлен до 12 октября».

Просмотров всего: 372

#транспорт

распечатать


Экономика 11

В Амурской области построили часть дороги из Благовещенска в Чигири
Общество 4

Дорога в амурское село становится ловушкой для машин, в том числе «Почты России» (фото)
Общество 2

В Благовещенске на ремонт закроют еще один участок улицы
Общество 22

Именно так должны выглядеть дороги: в Благовещенске отремонтировали участок на Кузнечной

Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • ничего кроме правды

    ничего кроме правды
    14 минут назад

    Квантович летать не может. Крыло, наверное, подбито.

  • ничего кроме правды

    ничего кроме правды
    13 минут назад

    Квантович летать не может. Крыло, наверное, подбито.

  • ничего кроме правды

    ничего кроме правды
    13 минут назад

    Квантович летать не может. Крыло, наверное, подбито.

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь