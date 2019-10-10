Проблему с дорогой в амурское село Октябрьский обещают решить власти

«(…) по муниципальному контракту проведены ремонтно-восстановительные работы на участке поселок Юбилейный – река Деп. На участок река Деп – поселок Октябрьский в связи с высоким уровнем воды в реке Деп до настоящего времени нет возможности завезти технику для выполнения ремонтно-восстановительных работ. В настоящее время проводятся мероприятия по обустройству паромной переправы через реку Деп. В кратчайшие сроки будет заключен муниципальный контракт на выполнение ремонтно-восстановительных работ на участке от реки Деп до поселка Октябрьский, и работы будут проведены», – говорится в ответе пресс-службы.

Прокомментировали власти и проблему с водовозкой: «Со слов главы Октябрьского сельсовета, произошла поломка водовозного автомобиля. Для ремонта были заказаны запасные части. Пока запасные части были в доставке, автомобиль отремонтировали без их замены. Был осуществлен подвоз воды в детский сад и школу. Население обеспечивает свои нужды в питьевой воде своими силами из имеющихся автономных источников воды. По словам главы сельсовета, уже сегодня запасные части для ремонта автомобиля доставят в поселок Октябрьский, и автомобиль будет восстановлен до 12 октября».