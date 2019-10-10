В Благовещенске желающих пожениться приглашают на регистрацию в музей

У благовещенских молодоженов появилась уникальная возможность зарегистрировать брак в старинном здании краеведческого музея. Планируется, что эта услуга будет платной.

Стоимость церемонии пока не определена; плату будет принимать музей.

Как пояснили корреспонденту ИА «Амур.инфо» в управлении ЗАГСа, во Дворце бракосочетаний по-прежнему продолжат проводить церемонии. Заявки на проведение регистрации принимают в отделе ЗАГС по Благовещенску и Благовещенскому району, который находится по адресу: переулок Святителя Иннокентия, 6, кабинет 5, телефон (4162) 44-15-37.

Тем временем в здании Дворца бракосочетаний начинается ремонт лестницы. Последний раз назад ее ремонтировали 26 лет назад.