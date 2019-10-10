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10октября
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сегодня, 14:18 3

В Благовещенске желающих пожениться приглашают на регистрацию в музей

В Благовещенске желающих пожениться приглашают на регистрацию в музей
Фото: zags28.amurobl.ru

У благовещенских молодоженов появилась уникальная возможность зарегистрировать брак в старинном здании краеведческого музея. Планируется, что эта услуга будет платной.

Стоимость церемонии пока не определена; плату будет принимать музей.

Как пояснили корреспонденту ИА «Амур.инфо» в управлении ЗАГСа, во Дворце бракосочетаний по-прежнему продолжат проводить церемонии. Заявки на проведение регистрации принимают в отделе ЗАГС по Благовещенску и Благовещенскому району, который находится по адресу: переулок Святителя Иннокентия, 6, кабинет 5, телефон (4162) 44-15-37.

Тем временем в здании Дворца бракосочетаний начинается ремонт лестницы. Последний раз назад ее ремонтировали 26 лет назад.

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#история #праздники

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  • Ослы (имя нам - Легиōн)

    Ослы (имя нам - Легиōн)
    2 часа назад

  • Ослы (имя нам - Легиōн)

    Ослы (имя нам - Легиōн)
    2 часа назад

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