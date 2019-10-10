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10октября
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Ушел из жизни актер Амурского театра кукол Сергей Елизов

Ушел из жизни актер Амурского театра кукол Сергей Елизов
Фото: Амур.инфо

В Благовещенске 10 октября ушел из жизни актер Амурского театра кукол, заслуженный артист Российской Федерации Сергей Елизов. Ему было 65 лет.

Амурскому областному театру кукол Сергей Иванович отдал больше 30 лет. Всего за годы творчества артистом сыграно больше 200 ролей. Многие поколения благовещенцев знали его как Деда Мороза. Он играл в спектаклях «Золушка», «Небывальщина, или Забавные потешки», «Сэмбо», «Ханума», «Жуткий господин Ау», «Аистенок и Пугало», «Доктор Айболит».

Как режиссер Сергей Елизов поставил спектакли «Ку-ка-ре-ку», «Волшебная косточка», «Варьете Люкс», «У театра новоселье». В 2006 году заслуженный артист России был членом жюри антрепризных спектаклей фестиваля «Амурская осень».

Сергей Елизов награжден нагрудным знаком «За достижения в культуре» (1998), почетным званием «Заслуженный артист Российской Федерации» (1999), «Серебряным» почетным знаком «За работу в профсоюзе» (2010), почетной грамотой Федерации независимых профсоюзов России (2010), почётной грамотой министерства культуры и архивного дела Амурской области (2014), почётной грамотой Законодательного собрания Амурской области (2014).

О времени прощания с актером пока не сообщается.

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