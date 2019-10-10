Облачно с прояснением, осадки: прогноз погоды в Амурской области на 11 октября

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11 октября ночью на севере Амурской области будет облачно с прояснением, на юге переменно облачно, местами пройдут слабые осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. Западный, северо-западный ветер разгонится до 7-12 метров в секунду. Температура составит минус 1...6, местами – минус 9...14 градусов.

Днём также ожидаются слабые осадки. Ветер того же направления будет дуть со скоростью 9-14, усиливаясь до 15-18 метров в секунду. Уличные термометры покажут плюс 2...7, местами – от нуля до минус 5.

В Благовещенске ночью переменно облачно, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный – 7-12 метров в секунду. Температура воздуха – 0...плюс 2. Днем ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер с запада, северо-запада разгонится до 9-14 метров в секунду. Уличные термометры покажут 4...6 градусов выше нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.