Воспитательница была уволена из детского сада из-за сказки «Конек-Горбунок»

В Таганроге уволили воспитателя детского сада за «психическое насилие» над детьми. В марте этого года воспитательница объяснила воспитанникам некоторые моменты сказки «Конек-Горбунок», в частности в подробностях рассказала воспитанникам, что значит фраза «посадить на кол».

Родители, узнав об этом, обратились в прокуратуру. По данному факту было проведено служебное расследование, в итоге воспитательница была уволена, ее обвинили в психологическом насилии над детьми.

С таким решением руководства детского садика женщина не согласилась и обратилась в таганрогский городской суд. В иске она требовала не только восстановить ее в должности, но и вернуть ей зарплату, которую удержали, в размере 220,7 тысяч рублей. Также воспитательница рассчитывала на моральную компенсацию в размере 30 тысяч рублей, сообщает Privet-rostov.ru.

Воспитательница не отрицала того, что рассказала воспитанникам о пытках, которые практиковали в средние века, но ничего ужасного в этом она не видела, более того, она строго следовала учебному плану.

Суд не оправдал женщину. Со стороны детского садика было предоставлено психологическое заключение на одного из детей. После инцидента у малыша появились перепады настроения, истерики, ребенок начал бояться смерти и категорически отказывался ходить в садик.