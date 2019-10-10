В Амурской области построили часть дороги из Благовещенска в Чигири

Фото: Амур.инфо/Василий Романенков

9 октября глава регионального минтранса с представителями администраций Благовещенского района, Чигиринского сельсовета и подрядчика участвовали в приемке нового участка автодороги по улице Василенко.

«Дорога напрямую свяжет село Чигири с Благовещенском – этот объект важен и нужен, он позволит разгрузить Новотроицкое шоссе, соответственно снизит нагрузку на перекрестки, снизит аварийность. Сегодня этот участок – это только начало, но уже приступили к реализации второго этапа проекта, включающего в себя 2 300 метров реконструкции автодороги Воронкова – Василенко, на которую уйдет 218 миллионов рублей», – рассказал министр Александр Зеленин.

Строительство дороги продолжится в 2020 году. Василенко предстоит довести до улицы Центральной села Чигири. Трасса будет сквозная, исполнена в асфальте в рамках проекта, «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ширина проезжей части новой дороги составит 7 метров.

«На примыкании улицы Василенко к улице Центральной при выезде на улицу Центральную, согласно техническим условиям, выданным МО МВД России "Благовещенский", выполнена правоповоротная полоса. Запроектировано строительство левоповоротной и правоповоротной полосы по улице Центральной при выезде на улицу Василенко. Предусмотрено устройство светофорного объекта», – сообщается в техническом задании к проекту.

Фото: Амур.инфо/Василий Романенков