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10октября
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сегодня, 13:06 2

В Амурской области построили часть дороги из Благовещенска в Чигири

В Амурской области построили часть дороги из Благовещенска в Чигири
Фото: Амур.инфо/Василий Романенков

В Амурской области сдали в эксплуатацию 300-метровый участок дороги из Благовещенска в Чигири. Трасса обошлась в 28,9 миллиона рублей. Строительство продолжат в 2020 году.

9 октября глава регионального минтранса с представителями администраций Благовещенского района, Чигиринского сельсовета и подрядчика участвовали в приемке нового участка автодороги по улице Василенко.

«Дорога напрямую свяжет село Чигири с Благовещенском – этот объект важен и нужен, он позволит разгрузить Новотроицкое шоссе, соответственно снизит нагрузку на перекрестки, снизит аварийность. Сегодня этот участок – это только начало, но уже приступили к реализации второго этапа проекта, включающего в себя 2 300 метров реконструкции автодороги Воронкова – Василенко, на которую уйдет 218 миллионов рублей», – рассказал министр Александр Зеленин.

Строительство дороги продолжится в 2020 году. Василенко предстоит довести до улицы Центральной села Чигири. Трасса будет сквозная, исполнена в асфальте в рамках проекта, «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ширина проезжей части новой дороги составит 7 метров.

«На примыкании улицы Василенко к улице Центральной при выезде на улицу Центральную, согласно техническим условиям, выданным МО МВД России "Благовещенский", выполнена правоповоротная полоса. Запроектировано строительство левоповоротной и правоповоротной полосы по улице Центральной при выезде на улицу Василенко. Предусмотрено устройство светофорного объекта», – сообщается в техническом задании к проекту.

Фото: Амур.инфо/Василий Романенков

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#областная власть #строительство #транспорт

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Комментарии
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  • Ослы (имя нам - Легиōн)

    Ослы (имя нам - Легиōн)
    27 минут назад



    Дорога напрямую свяжет село Чигири с Благовещенском – этот объект важен и нужен, он позволит разгрузить Новотроицкое шоссе, соответственно снизит нагрузку на перекрестки, снизит аварийность



    эта дорога лишь позволит завалить перекрёсток Игнатьевское шоссе-Студенческая в НОЛЬ!

    и таки да. заместо рассказов о своих достижениях в сфере дорожных строительств. лучше поведайте народу, кто и почему выдавал разрешение на строительство жилого дома в конце той же Студенческой?

    Ведь можно было и её продлить до Чигири. Там - поле. Асфальтируй сколько хочешь и дорога напрямки будет соединять. Но ведь кто то дал разрешение. и теперь этот вариант невозможен.

    А уж домов там можно понастроить тогда - закачаешься.

    Вообще - у нас кто там на градостроительстве сидит? может ему уже это - пора отдохнуть?

  • alex 3

    alex 3
    5 минут назад

    велодорожки опять не предусмотрели! Нужно Александру Александровичу на вас пожаловаться!

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